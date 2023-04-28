Jóvenes matan a una mujer y toman una “foto de recuerdo”

Tres jóvenes fueron arrestados por las autoridades de Jefferson, Estados Unidos luego de que mataran a una mujer de 20 años de edad, al arrojarle una piedra sobre el parabrisas de su auto y después tomar una “foto de recuerdo”.

De acuerdo con las declaraciones juradas de los tres sospechosos, después de golpear el auto de la joven con una roca, regresaron a ver lo que había pasado, uno de ellos sacó su celular y tomó la fotografía para tenerla como recuerdo del delito.

Jóvenes matan a mujer al arrojarle una roca a su coche

El pasado 19 de abril, la mujer, identificada como Alexa Bartell, murió luego de que su auto y otros siete fueron golpeados por varias piedras que arrojaron los tres jóvenes como diversión.

Los sospechosos fueron identificados como Joseph Koenig, Nicholas Karol-Chik y Zachary Kwak, todos de 18 años de edad, quienes fueron arrestados el martes por cargos de homicidio premeditado.

These are the three 18-year-olds arrested in connection to the rock throwing incidents last week.

Joseph Koenig

Nicholas “Mitch” Karol-Chik

Zachary Kwak

All three face a First Degree Murder, Extreme Indifference charge for the death of 20-year-old Alexa Bartell. #9News pic.twitter.com/zZ8jqjc5O8 — Jaleesa Irizarry (@JaleesaReports) April 26, 2023

Los tres comparecieron ante el juez del primer distrito judicial a través de Zoom, donde no se declararon culpables de sus actos, por lo que serán llevados a la corte el próximo 3 de mayo.

Tras su arresto, los tres jóvenes fueron interrogados y algunas de sus declaraciones dejaron helados a los policías por la frialdad en la que hablaban del asesinato que había cometido.

Koenig y Karon-Chik dijeron en sus declaraciones que hablaron de ser “hermanos de sangre” y que nunca más tocarían el tema del incidente”, sería como un secreto para ellos lo que habían hecho.

Chik añadió que después de ver el auto de la mujer sintió “una pizca de culpa” por lo que convenció a sus amigos de regresar y pasar al lado del coche para ver lo que habían hecho.

Por su parte, Kwak, quien presuntamente fue el que arrojó la piedra contra el coche de la víctima, dijo que tenían que regresar y “ver eso”.

Karol-Chik declaró que Koenig redujo la velocidad para que Kwak pudiera tomar una foto del automóvil. Cuando las autoridades preguntaron para qué hizo eso, Kwak respondió que pensaba que “Joseph o Mitch lo querrían como recuerdo”.

Karol-Chik detalló que “recogieron piedras y que los tres las arrojaron a los autos en movimiento”, sintiendo emoción cada que una de ellas golpeaba un vehículo. Una de las rocas golpeó la cabeza de la mujer, provocándole la muerte.