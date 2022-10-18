Jucopo rechaza petición para que Volodymyr Zelensky dirija un discurso

En reunión privada la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados rechazó la petición del panista Santiago Creel para que el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky dirija un discurso al pleno de los diputados de manera virtual,

Los coordinadores parlamentario de Morena, PRI, PT Y Partido Verde en la Cámara de Diputados expusieron que eso tendría implicaciones diplomáticas nada favorables para México frente a otras naciones, que enfrentan conflictos incluso desde hace años.

Ante esto, la Jucopo se dijo en desacuerdo.

En la reunión, estuvo presente Santiago Creel, Presidente de la Cámara de Diputados, quien defendió el planteamiento que nació de una propuesta formulada hace varios días por el presidente del parlamento de Ucrania.

Volodymyr Zelensky quiere dar un discuso ante el pleno de la Cámara de Diputados

Hace unos días, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió hablar ante la Cámara de Diputados para exponer la situación de su país ante la invasión de Rusia.

El mandatario afirmó tener la disposición de dirigir un discurso a distancia ante el pleno de la Cámara de Diputados, como ya lo ha hecho ya ante congresos de Europa y América del Norte.

