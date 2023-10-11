¿Qué mexicanos en los Juegos Panamericanos 2023 tienen más oportunidades de llevarse medallas?

La antesala de París 2024 se traduce en los Juegos Panamericanos 2023 que se llevarán a cabo en Santiago, Chile, en donde la participación de atletas mexicanos mantiene a los apasionados del deporte atentos, pues podrían lograr una calificación histórica a la justa olímpica o bien, dar pinceladas sobre el poderío que tiene México en algunas disciplinas.

A unos días de que inicien los Panamericanos 2023 la esperanza de conseguir una medalla recae sobre los 638 mexicanos que buscarán obtener hasta 30 medallas de oros, aunque no será tarea fácil, pues más de mil atletas estarán en la gran cita.

Carlos Sansores Acevedo

Recientemente se dio a conocer que es uno de los abanderados de la delegación mexicana, esto tras ser uno de los mejores deportistas de los últimos años al obtener tres medallas en los campeonatos mundiales de Tae Kwon Do, así como en su participación en los Juegos Panamericanos del 2019.

Karina Esquer

Oriunda de Sonora, Karina Esquer, se convirtió en la estrella del representativo nacional de Básquetbol tras lograr la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, además, formará parte de los abanderados por su destacada trayectoria en los últimos años.

Selección Mexicana de Beisbol

La lista de nacionales que formarán parte de la Selección Mexicana de Beisbol ilusiona, principalmente porque en las últimas participaciones en 2023, la novena mexicana tuvo una participación destaca y aunque no será tarea fácil, buscarán una medalla por primera vez en dicha competencia.

¡Hola, mundo! ✌️



El sueño Panamericano ya se asoma en el horizonte y ¿saben qué?... TENGO HAMBRE DE ORO 🥇🙌



Aquí el roster, ya con los últimos ajustes, de la #NovenaMéxico 🇲🇽 para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 👊



📝: https://t.co/k1dZNGVspJ pic.twitter.com/JazaWDszx7 — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) October 10, 2023

¿Cuándo empiezan y acaban los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

El próximo viernes 20 de octubre el coliseo del Estadio Nacional será el escenario para el inicio de los Juegos Panamericanos 2023 en el que cientos de atletas buscarán situarse en el podio de las distintas disciplinas que alberga la justa, algunos deportes que destacan son boxeo, clavados, gimnasia artística, hockey, balonmano, natación artística, tiro con arco y maratón.

Tras días de intensa actividad, los Juegos Panamericanos 2023 concluirán el cinco de noviembre, se espera que los atletas mexicanos ofrezcan una enorme participación, pues en algunas disciplinas será la última oportunidad para que consigan la anhelada plaza para París 2024.

¿Cuántos países participan en los Panamericanos 2023?

¡Atención! Un total de 41 países integran la lista de participantes en Santiago 2023, entre los favoritos destacan Estados Unidos, Cuba, Brasil, Canadá, Argentina y dede luego México, pero ¿qué otras naciones destacan? Aquí te lo contamos:

