Juez declara ilegal el programa DACA para “dreamers” en Estados Unidos

Un juez en Texas, Estados Unidos, falló contra el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y lo declaró ilegal. Esta política migratoria ofrece alivio a la deportación y permisos de trabajo a los inmigrantes que llegaron de manera ilegal al país, pero siendo niños, a quienes se les conoce como “dreamers”.

El falló representó un golpe para el gobierno del presidente Joe Biden, quien ha buscado reforzar la vigencia del programa con una nueva regulación, para ayudar a los inmigrantes jóvenes.

De acuerdo con el juez, designado por los republicanos, el reglamento presentado por la administración de Biden para regular el DACA, no remediaba las deficiencias legales que lo llevaron a declarar ilegal el programa en 2021.

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En ese año, la política migratoria fue declarada ilegal, por lo que se bloquearon nuevas inscripciones al programa DACA, el cual estuvo vigente durante más de 10 años.

No obstante, se espera que el gobierno federal de Estados Unidos apele nuevamente la decisión tomada por el juez.

¿Qué es el DACA y para qué sirve?

DACA es una política migratoria que retrasa la deportación de las personas que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y aún no tiene un estatus legal oficial, a ellos se les conoce como dreamers.

Sin embargo, para ser parte de DACA es necesario que los interesados presenten una solicitud para obtener los beneficios del programa, una vez aprobada, estarán protegidos de ser deportados durante algún tiempo.

¿Cuándo se canceló el programa DACA?

Desde 2021, un tribunal de distrito dictaminó que el programa DACA es ilegal, por lo que dejó de beneficiar a las personas que buscaban evitar su deportación.

No obstante, quienes gozaban de los beneficios hasta antes del 16 de julio del 2021, aún podrán conservar la protección del programa y podrán renovar sus solicitudes.