Juez dice que Reino Unido no debió alojar a niños migrantes en hoteles

El gobierno del Reino Unido actuó ilegalmente cuando habitualmente albergaba en hoteles a niños solos recién llegados que buscaban asilo, dictaminó el jueves el Tribunal Superior.

Una organización benéfica de protección infantil inició acciones legales contra el Ministerio del Interior y las autoridades locales en Kent, en la costa sur de Inglaterra, por el trato que dan a los niños migrantes que viajan solos, diciendo que los arreglos de alojamiento temporal niegan a los jóvenes las garantías legales de protección infantil a las que tienen derecho.

El juez Martin Chamberlain dictaminó que las autoridades violaron los deberes legales de cuidar a todos los niños que lo requieran, independientemente de su estatus migratorio.

“Garantizar la seguridad y el bienestar de los niños sin un adulto que los cuide es uno de los deberes más fundamentales de cualquier Estado civilizado”. Juez, Martin Chamberlain.

Todos los Niños Protegidos Contra la Trata (ECPAT), la organización benéfica que presentó la demanda, dijo que cientos de niños habían desaparecido, muchos de ellos potencialmente traficados con fines de explotación criminal, como resultado de las fallas del gobierno.

El juez dijo que los funcionarios del Ministerio del Interior alojaron a niños en hoteles durante más de dos años.

El Ministerio del Interior y el Departamento de Educación respondieron a la demanda diciendo que el uso del hotel era "una cuestión de necesidad".

Hotel Reino Unido|James D. Morgan/Getty Images

Esfuerzos por combatir la migración ilegal en Reino Unido

Reducir la migración a Reino Unido ha sido un compromiso constante del Partido Conservador en los 13 años que lleva en el poder. David Cameron, Theresa May y Boris Johnson prometieron desminuir la cifra.

El gobierno conservador del primer ministro Rishi Sunak no fue la excepción y se comprometió a tomar medidas enérgicas contra los solicitantes de asilo que llegan en precarias embarcaciones por el Canal de la Mancha desde el norte de Francia. Ha subrayado que "detener los barcos" es su principal prioridad en el cargo.

Más de 45 mil personas llegaron a Reino Unido cruzando el Canal el año pasado y, en lo que va del año, más de 12 mil han cruzado.

