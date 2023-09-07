Juez ordena a Texas retirar las boyas antiinmigrantes en el río Bravo

Un juez ordenó al gobierno de Texas remover las boyas antiinmigrantes que flotan en el río Bravo con la intención de evitar que las personas crucen de manera ilegal la frontera entre México y Estados Unidos.

El juez ordenó que las boyas que actualmente se encuentran en la ciudad de Eagle Pass sean trasladadas a un terraplén en el río antes del 15 de septiembre.

La sentencia también supone un revés para el republicano Greg Abbott, quien ha dicho que el presidente Joe Biden ha sido demasiado indulgente con la seguridad fronteriza, ya que en los últimos años se ha detectado un número récord de inmigrantes cruzando ilegalmente.

Esta decisión representó un triunfo para el demócrata Biden, quien fue el primero en demandar al gobierno texano para que quitaran las boyas porque obstruyen ilegalmente la navegación por el río y porque se instalaron sin permiso.

|Reuters

Las boyas flotantes antiinmigrantes son una de las múltiples estrategias que Abbott colocó para evitar el cruce ilegal, otra de sus acciones incluyeron colocar alambre de púas a lo largo de la orilla del río.

El gobierno de México también se opuso a la instalación de las boyas antiinmigrantes. Y en una carta enviada a Estados Unidos, expresó que la medida violaba un tratado de aguas entre ambas naciones, además de que estaban invadiendo territorio mexicano.

Más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró "la urgencia de retirar de manera definitiva las boyas en nuestra frontera compartida", en una publicación de la en la red social X, antes conocida como Twitter.

Texas apela la decisión de remover boyas antiinmigrantes

El gobierno de Texas apeló inmediatamente el fallo ante el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos, y dijo que están dispuestos a llevar el caso ante la Corte Suprema si es necesario.

"Nuestra batalla para defender la autoridad soberana de Texas para proteger vidas del caos causado por las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden no ha hecho más que empezar", dijo la oficina del gobernador Greg Abbott en un comunicado.