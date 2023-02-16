Jugadores de Galatasaray donan sueldos a víctimas del sismo en Turquía

El equipo Galatasaray de Turquía informó que todos sus jugadores donarán sus sueldos para apoyar a las víctimas por los sismos que devastaron a su país y a Siria el pasado 6 de febrero.

Además de donar su sueldo completo, los jugadores del club iniciaron una campaña de solidaridad para enviar víveres a las víctimas en Turquía, centrándose especialmente en las zonas más afectadas.

📍Kahramanmaraş.



Yardımlarınız @AFADBaskanlik koordinasyonu ile afet bölgesine ulaşmaya devam ediyor.



Tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler. 🙏



Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezimize desteklerinizi bekliyoruz. ❤️🤍 pic.twitter.com/a2Wj1fcfvf — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 16, 2023

El Galatasaray envió varios camiones con víveres y ropa y ahora su sueldo será utilizado para seguir comprando insumos que ayuden a las personas que perdieron todo después de los fuertes sismos.

“Muchos de nuestros jugadores han renunciado a sus sueldos para financiar las operaciones de ayuda a las víctimas del terremoto”, señaló Dursun Özbek, presidente del club Galatasaray.

La liga de futbol de Turquía, donde juega el Galatasaray, fue suspendida indefinidamente debido a la desgracia por la que actualmente pasa el país, ya que todos los esfuerzos se han volcado a las víctimas.

Qatar manda ayuda a Siria

Este jueves llegó a Siria ayuda enviada desde Qatar, luego de que el país azotado por dos terremotos recibiera menos ayuda internacional que Turquía.

Al pasar por el cruce fronterizo de Bab al-Hamam en el noroeste de Siria, quince camiones que transportaban suministros médicos, tiendas de campaña, trigo y otra ayuda humanitaria estaban acompañados por la Media Luna Roja de Qatar y la organización benéfica de Qatar.

Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezimizde kabul işlemi bugün saat 18.00’de sona erecektir.



Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında yardım kabulümüz devam edecektir.



Destekleriniz için bir kez daha teşekkür ederiz! ❤️🤍 pic.twitter.com/nAtKqNYeO0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 16, 2023

El número de muertos en Turquía y Siria ya superó los 42 mil; además, millones de personas necesitan ayuda humanitaria, ya que muchos sobrevivientes se quedaron sin hogar en medio del invierno.

Las autoridades de la ONU han dicho que el enfoque del esfuerzo de ayuda ha cambiado para ayudar a las personas que ahora luchan sin refugio o suficiente comida en el frío intenso, pero los rescatistas todavía están sacando a los sobrevivientes del suelo más de una semana después del sismo inicial.

