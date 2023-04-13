Juice, la misión espacial que buscará vida en las lunas de Júpiter

Los esfuerzos del hombre por encontrar vida fuera de la Tierra no terminan y las nuevas investigaciones apuntan hacia las lunas heladas de Júpiter, satélites que serán estudiados a partir del lanzamiento de Juice, una sonda de la Agencia Especial Europea (ESA) que observará durante varios años al también llamado "planeta gigante".

Científicos creen que las tres grandes lunas de Júpiter albergan océanos de agua líquida bajo su corteza. Precisamente, Juice acudirá hasta las profundidades para confirmar o descartar si alguna vez surgió vida en Calisto, Europa y, en particular, Ganímedes, el satélite con mayor interés de estudio por contar con su propio campo magnético.

Por ello, este 13 de abril comenzará uno de los eventos espaciales más esperados del año. Se trata del lanzamiento de Juice, el cual será enviado al exterior desde el puerto espacial europeo, en la Guayana Francesa, donde se darán cita investigadores y representantes de agencias especiales de todo el mundo.

¿En qué consiste la misión Juice de la Agencia Especial Europea?

De acuerdo con la Agencia Especial Europea, Juice estudiará a Júpiter y todo su entorno mientras a su paso irá revelando una serie de primicias sobre el Sistema Solar. Además, se trata de un hecho inédito por ser la primera nave espacial que orbitará una luna distinta a la nuestra.

Juice viajará durante ocho años y tendrá que regresar a la Tierra en al menos tres ocasiones para ajustar su trayectoria, según expone el sitio especializado Space. Esta nave, que es la gran apuesta de la ESA, transportará consigo 10 instrumentos científicos que permitirán analizar las lunas de Júpiter.

Los dispositivos que enviarán incluyen cámaras, sensores, un radar, un láser, un magnetómetro, entre otros artefactos que llegarán hasta el fondo de las lunas para confirmar si existen océanos de agua líquida como se sugiere desde hace más de 10 años.

¿Cuándo estarán listos los primeros resultados de Juice?

Una misión de gran relevancia como Juice no arrojará resultados en lo inmediato, por esta razón se estima que el primer vuelo de aproximación sobre la luna Ganímedes y a Júpiter se producirán hasta febrero de 2032.

Una vez que los instrumentos de Juice estén en el planeta gigante se tomarán las primeras imágenes que, tras ser procesadas, serán compartidas por la Agencia Especial Europea. El viaje de la sonda también permitirá recopilar datos sobre el Sistema Solar y los satélites.

"La actividad científica que llevará a cabo Juice es muy amplia y abarca la atmósfera de Júpiter, la magnetosfera y los anillos, las lunas galileanas y mucho más. Es difícil predecir con exactitud cuándo estarán disponibles los primeros resultados, pero sin duda será en algún momento de 2032", explicó la ESA.