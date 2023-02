Juicio García Luna: Fiscales emiten documento guía para el jurado

Fiscales de Nueva York pidieron al juez Brian M. Cogan ciertas guías para el jurado del juicio de Genaro García Luna.

En un documento que fue subido al sistema electrónico de cortes federales en Estados Unidos, solicitaron que el juez desestime el argumento de los abogados defensores de García Luna, respecto a que el Gobierno de Estados Unidos preparó el caso para vengarse del ex secretario de seguridad pública mexicano.

La fiscalía neoyorquina solicita que el jurado reciba una guía en la que se considere lo siguiente:

Por favor, recuerden que el Gobierno no está siendo juzgado, y les instruyó para que ignoren cualquier argumento que se haya hecho en sentido contrario.

Documento señala que los acuerdos de cooperación no tienen que nada que ver con la credibilidad de los testigos

El documento también dice que “No hay pruebas de que el Gobierno actuará bajo ningún tipo de motivo indebido. Deben basar su decisión únicamente en las pruebas o la falta de pruebas que se hayan presentado en el juicio para determinar si el Gobierno ha cumplido con su carga de probar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable”.

Asimismo, la fiscalía neoyorquina fijó su postura sobre los acuerdos de cooperación que recibieron algunos testigos en el juiciode García Luna, y como guía, en el documento, le recordaron al jurado lo siguiente que “Algunos de los testigos de este caso recibieron previamente un acuerdo de cooperación y algunos no. Les instruyó que hay muchas razones por las que un testigo puede no recibir un acuerdo de cooperación, y las razones por las que estos testigos no recibieron un acuerdo de cooperación no tienen nada que ver con la credibilidad del testigo. Solo ustedes son los jueces de los hechos en este caso, y solo ustedes son los jueces de la credibilidad de los testigos”.