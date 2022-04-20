Julian Assange, fundador de WikiLeaks, está a un paso de EU

Un tribunal del Reino Unido ha emitido una orden a la Secretaría de Interior para extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos.

La jueza Vanessa Baraitser fue la encargada de remitir la orden a la secretaria de Interior Priti Patel, que la someterá a una última consideración antes de tomar la decisión definitiva.

Abogados de Assange tienen hasta 18 de mayo para presentar argumentos.

Los abogados de Julian Assange tienen aún hasta el 18 de mayo para presentar sus argumentos ante Patel, pero las posibilidades son cada vez más reducidas para el activista australiano de 50 años, que el 23 de marzo contrajo matrimonio en la prisión de Belmarsh con la abogada Stella Morris.

Julian Assange podría ser sentenciado de por vida

Estados Unidos podría sentenciarlo hasta 175 años de cárcel por espionaje e intrusión informática.

Morris ha prometido luchar contra la que considera como "casi una sentencia de muerte" para su marido y padre de sus dos hijos, nacidos durante su encierro de siete años en la embajada ecuatoriana en Londres, mientras intentaba eludir la extradición a Suecia por cargos de abusos sexuales y violación presentados por dos mujeres.

Stella Morris asegura que Assange fue víctima de un complot para ser asesinado por la CIA. Ese argumento no ha sido sin embargo tenido en cuenta por la justicia británica en los tres largos años que ha durado el proceso de extradición, consumidos por el fundador de WikiLeaks en la prisión de máxima seguridad por haber violado en su día las condiciones de la libertad condicional.

En primera instancia, la propia jueza Baraitser se llegó a pronunciar contra su extradición el 21 de enero del 2021, alegando su frágil salud mental y el riesgo de suicidio por las duras condiciones penitenciarias de Estados Unidos.

La fiscalía norteamericana logró darle la vuelta a ese argumento alegando que Julian Assange no tiene antecedentes por intento de suicidio, que recibirá "los cuidados clínicos y psicológicos" y que no será sometido a medidas especiales de aislamiento en un centro penitenciario de muy alta seguridad.

Estados Unidos lo requiere por filtrar documentos relacionados con guerras de Afganistán e Irak.

Assange es buscado en Estados Unidos por participar en una supuesta conspiración para obtener y divulgar información de la defensa nacional filtrando cientos de documentos relacionados con las guerras de Afganistán e Irak.

Decenas de manifestantes expresaron el miércoles su apoyo a Julian Assange ante los tribunales de Westminster. Asociaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido a la Administración norteamericana que retire sus cargos y han reiterado que el "caso Assange" es una afrenta contra la libertad de expresión.

Desde hace varios días, los seguidores de Assange han realizado protestas para pedir por su liberación.