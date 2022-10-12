¿Quién es Justin Costello, el “multimillonario” buscado por el FBI?

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), informó la detención de Justin Costello, un hombre de 42 años que decía ser "multimillonario" y así defraudar a miles de inversionistas con más de 35 millones de dólares.

Justin Costello fungia como dueño de la empresa Pacific Banking Corp, que en 2017, brindaba servicios bancarios a negocios de marihuana en Washington, a través de esta compañía, el hombre de 42 años logró desviar 3.7 millones de dólares de tres compañías distribuidoras de productos de cannabis.

De esta forma, el "multimillonario" compró dos empresas cuyo fin era cotizar dentro del mercado extrabursátil, para así utilizarla de enganche con decenas de inversionistas.

En contra de Justin Costello pesan 25 cargos por un fraude electrónico y bursátil que rebasan los 35 millones de dólares, denuncias realizadas por inversionistas que le confiaron al "multimillonario" sus ahorros.

Por ota parte, el hombre de 42 años también enfrenta una denuncia abierta por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Justin Costello podría enfrentar una condena de hasta 40 años de cárcel

El "multimillonario" era buscado desde el pasado 28 de septiembre, al negarse a entregarse a la oficina del FBI en San Diego, California, desde entonces, el FBI indicaba que permanecía fugitivo junto con su esposa y su perro.

Hasta que este martes 11 de octubre, Justin Costello fue detenido por el equipo SWAT del FBI en El Cajon, California, en el condado de San Diego.

Al momento de su detención, Justin Costello, llevaba consigo una mochila cargada con seis lingotes de oro de una onza, así como más de 50 mil dolares en efectivo y 10 mil pesos mexicanos.

De igual forma, portaba datos bancarios. tarjetas y talonarios de cheques que eran utilizados para cometer sus estafas.

Pese a que aún no se determina su situación jurídica, el hombre de 42 años podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión y una multa de $1.2 millones.

Justin Costello estafo a decenas de inversionistas con más de 35 millones de dólares|Pixabay

Así era el esquema de operación de Justin Costello

El hombre de 42 años operaba bajo una estafa compleja, en la que promocionaba sus supuestos esfuerzos para construir un conglomerado de cannabis.

Justin Costello construyó un esquema con el que engañaba a los inversionistas sobre los planes de las empresas creadas en 2017 para a su vez supuestamente realizar la compra de otras 10 compañías.

En total, la estafa del "multimillonario" le costó a 7 mil 500 inversionistas, alrededor de 25 millones de dólares.

De igual forma, el hombre de 42 años defraudo a 29 inversionistas, quienes perdieron 6 millones tras de invertir directamente en sus representaciones falsas.