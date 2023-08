“Mi niña quería un helado y le tocó un bala perdida": Mamá de Katia exige justicia

El viernes 18 de agosto Katia Irene de cinco años de edad fue con su mamá al mercado en pleno centro del municipio de Chalco, en el Estado de México (Edomex), comprarían dulces para vender y la comida del día. La pequeña quiso un helado y cuando iban a comprarlo una bala le alcanzó la cabeza.

“Veníamos del mercado con los dulces, la comida y por desgracia, por gente que no sabe qué hacer le tocó a mi niña y por ese accidente ella perdió la vida”, indicó la mamá de la menor, Adriana Ramírez.

Recordó que ese viernes cuando regresaba del mercado su hija le pidió complacer un antojo. “Yo venía del mercado le iba a comprar un helado a mi niña que me lo pedía y la bala perdida le tocó a ella”.

Ala relatar qué pasó con la pequeña luego de haber sido herida, recordó que fue trasladada a un hospital de Zumpango en donde les informaron que no era apta para una operación y les informaron que la tendrían con medicamentos para disminuir la inflamación de su cerebro.

Sin embargo, el sábado pasado les informaron que Katia ya tenía muerte cerebral. “La angustia fue muy fea, salí, le comente a mi familiares cómo estuvo todo. Yo dije si ya no tiene vida para que estar conectada a unos aparatos, no la quisieron desconectar al momento porque dijeron que tenía un proceso, no era de desconectar la televisión y ahí quedó. Llevaba un proceso que tardó".

Relató que después de desconectar a la pequeña “tardó máximo 40 minutos para que ella terminara”. Ahora, ella y su familia piden justicia “por la vida de mi niña.

Dijo que si bien han tenido el apoyo del gobierno de Chalco, exigen justicia.

Velan cuerpo de Katia en vecindad de Chalco

Fue alrededor de las cinco de la mañana cuando el féretro de la pequeña Katia Irene, de cinco años, llegó a su casa en la colonia Tres Marías en el municipio de Chalco en donde será velada por su familia, amigos y vecinos.

Será mañana cuando la pequeña sea sepultada en un panteón del municipio. Katia, de cinco años de edad recibió un disparo de arma de fuego el viernes pasado, una bala perdida la hirió cuando iba con su mamá en pleno centro de la localidad.

Familiares y amigos de Katia exigen que se haga justicia y sean detenidos los responsables de este hecho de violencia.

¿Qué le pasó a Katia, de cinco años en Chalco?

El viernes 18 de agosto en calles de la zona centro de Chalco, Katia y su mamá caminaban rumbo a un establecimiento comercial con el objetivo de surtirse de mercancía, pues la mamá de la menor de edad vende dulces en su casa.

Se produjeron detonaciones de armas de fuego. Se trató de un ataque perpetrado por sujetos armados en contra de otros dos hombres, de los cuales, uno murió y el otro resultó herido. De manera lamentable, una de las balas hirió de gravedad a la pequeña Katia.

Esta historia comenzó el viernes 18 de agosto en calles de la zona centro de Chalco, donde Katia y su mamá caminaban rumbo a un establecimiento comercial con el objetivo de surtirse de mercancía, pues la mamá de la menor de edad vende dulces en su casa.

No obstante, se produjeron detonaciones de armas de fuego. Se trató de un ataque perpetrado por sujetos armados en contra de otros dos hombres, de los cuales, uno murió y el otro resultó herido. De manera lamentable, una de las balas hirió de gravedad a la pequeña Katia.

A bordo de un vehículo tipo van esperaron los reportes médicos todo el sábado, el domingo y parte de este lunes 21 de agosto. Se establecieron al interior y ahí durmieron y comieron. Empero, las malas noticias se consumaron y los médicos les informaron que nada se podía hacer para salvar la vida de la pequeña Katia.

“Es confirmada la muerte cerebral. Ahorita nada más estamos en espera de que sus órganos dejen de latir; por ejemplo, su corazoncito (sic) por sí solo, ya le están retirando medicamentos. Dicen que no es, legalmente no es que la desconecten como si fuera un aparato, que lleva un proceso, eso es lo que nos están dando a explicar"; agregó el tío de Katia.

Fue a las 3:50 de la tarde de este lunes cuando los médicos decretaron la muerte de la niña Katia de cinco años. Esto, pese a la atención que recibió en la Unidad de Cuidados Intensivos de Alta Especialidad de Zumpango, en Edomex.

Marcelo Francisco Ramírez, el abuelo de Katia, aseguró que la niña “era bien tranquila, contenta, feliz”. Así es como, afirman, van a recordar a la niña que murió por una bala perdida. Los deudos solo claman justicia por una tragedia que no debió ocurrir.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de México (FGE) abrió una carpeta de investigación por el caso de Katia. Agentes buscan a los sujetos que accionaron las armas de fuego en plena zona centro de Chalco y que por ello provocaron la muerte de dos personas.