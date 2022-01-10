Kazajistán resistió intento de golpe de estado con apoyo de Rusia

En un discurso en una reunión en línea con los integrantes de la alianza militar CSTO liderada por Rusia, Tokayev dijo que ya se había restablecido el orden en Kazajistán, pero que la búsqueda de "terroristas" que intentaron un golpe de estado está en curso.

Postura del presidente de Rusia Vladimir Putin

El presidente de Rusia Vladimir Putin dijo que los disturbios en Kazajistán habían sido originados por fuerzas destructivas internas y externas, y que la alianza militar no permitiría que otras fuerzas los desestabilicen con un golpe de estado.

Dijo que el despliegue de las tropas de la CSTO había impedido que los grupos armados socavaran la base del poder en Kazajistán y que serían retirados una vez que se completara su misión.

Motivos del estallido

Las manifestaciones contra el aumento del precio del combustible comenzaron hace poco más de una semana antes de estallar en una protesta más amplia contra el gobierno de Tokayev y el hombre al que reemplazó como presidente, Nursultan Nazarbayev, de 81 años.

Tokayev dijo que una operación de "contraterrorismo" a gran escala pronto terminaría junto con una misión de la CSTO que, dijo, contaba con 2,030 soldados y 250 piezas de equipo militar.

Kazajistán respalda intervención de Rusia

Tokayev defendió su decisión de invitar a tropas lideradas por Rusia al país y dijo que las dudas sobre la legitimidad de esa misión provienen de la falta de información.

El mandatario de Kazajistán dijo que pronto proporcionará pruebas a la comunidad internacional sobre lo sucedido.

Externó que las fuerzas aliadas proporcionan seguridad a los aeropuertos, almacenes militares y otros objetos de importancia estratégica".

"Prevenimos amenazas peligrosas para la seguridad del país. Como parte de la misión antiterrorista, estamos tratando de identificar a las personas que cometieron esos delitos.

Miles de personas detenidas

Detuvimos a unas 8,000 personas, y los agentes del orden y los departamentos especiales están verificando su participación en actos terroristas, asesinatos, saqueos y otros delitos", externó Kassym-Jomart.

El mandatario señaló que "desafortunadamente, tuvo un precio enorme: la pérdida de oficiales de las fuerzas de seguridad y civiles. Dieciséis miembros de las fuerzas de seguridad murieron y más de 1,300 resultaron heridos".

"Lamentablemente, tenemos víctimas de bajas civiles. Aún se está estimando el número final".

"Es importante garantizar el máximo apoyo político a la decisión de utilizar las fuerzas de la CSTO por parte de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y los principales medios de comunicación del mundo".

El Ministerio de Defensa ruso informó que aviones militares desalojaron a aproximadamente 1,400 ciudadanos rusos de Kazajistán, incluidos niños, de la ciudad de Almaty con destino a Ekaterimburgo en Rusia.