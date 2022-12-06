Ken Salazar se reúne con gobernadores de Sinaloa, Coahuila y Durango

Ciudad de México. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que durante su visita a Mazatlán, reafirmó que Sinaloa, Coahuila y Durango tienen un lugar estratégico para la seguridad alimentaria de América del Norte y para fortalecer las cadenas de suministro regionales.

El diplomático norteamericano mencionó que a una semana de celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, los tres gobiernos estatales junto con la Embajada norteamericana sentaron las bases para profundizar el desarrollo industrial y potenciar las oportunidades logísticas.

Nos unen geografía y oportunidades. Platiqué con los gobiernos de Sinaloa, Durango y Coahuila sobre desarrollo industrial, logístico y fronterizo para contribuir a que América del Norte sea potencia económica. El futuro del mundo está aquí. Gracias @rochamoya_ por su hospitalidad pic.twitter.com/eFi1WH1wSe — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) December 6, 2022

“La gente en estos tres estados ya vive los beneficios del T-MEC y en la medida en que facilitemos el comercio y el desarrollo logístico, industrial y fronterizo, nuestros pueblos tendrán mayor prosperidad y oportunidades. Nuestros países tienen el potencial de consolidar a América del Norte como una potencia económica", declaró Ken Salazar.

Advirtió que coinciden en la importancia de fomentar los intercambios educativos entre nuestros países para aprovechar esta oportunidad y que los jóvenes exploten su potencial y que estos estados cuenten con una fuerza laboral capacitada para aprovechar las oportunidades que surgen del T-MEC y las industrias de alta tecnología.

“Dentro de este espíritu para seguir contribuyendo a nuestra integración, vemos como un logro para la protección del medio ambiente y para los pescadores de camarón silvestre de Sinaloa que hayan sido certificados para su exportación por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Esto beneficiará a nuestro comercio bilateral, ya que Sinaloa es responsable del 30 por ciento de la producción total de alimentos en México y exporta más del 80 por ciento de su producción de carne al mercado estadounidense”, mencionó el funcionaro norteamericano.