Ken Salazar declaró que la lucha contra el fentanilo es responsabilidad de México y EU

Ciudad de México. Mediante un comunicado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que la lucha contra el fentanilo y sus precursores es una responsabilidad que comparten ambos países.

Ken Salazar informó que Estados Unidos moviliza recursos para combatir a organizaciones criminales mexicanas que operan en suelo estadounidense. Derivado de estos trabajos, el embajador de Estados Unidos en México indicó que más de tres mil 300 personas de estos grupos han sido arrestados, además de que 193 millones de dosis de fentanilo han sido decomisadas, asi como ocho mil 500 armas de fuego, más de 100 millones de dólares y 41 mil 500 kilogramos de metanfetamina.

Operativo contra cárteles en los Estados Unidos – Operación Última Milla https://t.co/G8hzIU7Zbe pic.twitter.com/fAVmPMJL1v — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) May 8, 2023

“Una operación de nosotros contra los carteles en Estados Unidos, el desafío del fentanilo viene del crimen organizado y existe en EU y México, es un problema y una realidad global tanto en Estados Unidos como en otros países, tales como China Guatemala y México, por el trabajo de Estados Unidos y las investigaciones que llevamos contra estas organizaciones trasnacionales, más de 3 mil 300 personas de estos grupos crimínales fueron arrestados en EU, en este año pasado, esto fue parte de nuestros esfuerzos contra el fentanilo y el crimen organizado”.

¿Qué es la opración "Ultima Milla" de la DEA?



Ken Salazar destacó que con la operación “Última Milla”, los criminales no tienen dónde esconderse y enfrentaran todo el peso de la ley. Esta operación se centró en los operadores y distribuidores de fentanilo y metanfetamina en las comunidades. Salazar destaca que usan a pandillas locales, grupos e individuos en Estados Unidos para distribuir estos narcóticos.

El embajador norteamericano señaló que continuará fortaleciendo las medidas de seguridad con México y Canadá. Dijo que con nuestro país continuará la labor a través del Marco Bicentenario y el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad. También señaló que en las labores de seguridad se encuentran en coordinación oficiales de la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, policías federales, estatales y locales.