Ken Salazar lamenta la muerte de migrantes en Chihuahua

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que con profundo pesar, su Gobieno, se une al dolor de las personas migrantes que fallecieron, así como a quienes resultaron lesionados por el incendio ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Nos solidarizamos con la comunidad de esta ciudad ante esta tragedia”.

A través de un comunicado, Ken Salazar advirtió que desafortunadamente, este incendio está lejos de ser la única tragedia reciente, ya que también resaltan las 53 personas migrantes que murieron abandonadas en Texas y las otras 56 que murieron al volcarse un camión en Chiapas.

“Estos casos son un recordatorio de los riesgos de la migración irregular y de los peligros que corren ante la avaricia de los traficantes de personas".

Nos unimos al dolor de los familiares de personas migrantes que perdieron la vida y de lesionados en incendio en Ciudad Juárez. Es un recordatorio a los gobiernos de la región de la importancia de componer un sistema de migración quebrado y los riesgos de la migración irregular. — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) March 28, 2023

Se debe trabajar en conjunto para abordar la migración: Ken Salazar

Las víctimas de estas tragedias vinieron de muchos países, reafirmando el espíritu de la Declaración de Los Ángeles que subraya que los gobiernos de la región debemos trabajar juntos para abordar a la migración como un reto regional”.

Ken Salazar, recordó que colaboran con el Gobierno de México para atender las causas fundamentales de la migración, generar esperanza en las comunidades de origen y trabajar en vías legales, así como para combatir el tráfico y la trata de personas.

“Lograr un sistema migratorio seguro, ordenado y humano es una responsabilidad compartida en la que los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad debemos sumarnos para evitar que sucedan hechos como éste. Además, confirma que quienes buscan migrar lo deben hacer por vías legales para evitar los riesgos que conlleva la migración irregular y los traficantes de personas. La aplicación móvil CBP One representa una opción accesible para hacerlo y contar con la seguridad y la tranquilidad que brinda el trámite legal”.

Finalmente, reafirmaron su compromiso para seguir colaborando con los gobiernos de la región y con sus socios para reparar este sistema migratorio quebrado y para atender las causas fundamentales que originan la migración.

¿Cuántas víctimas dejo el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua?

El incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez que dejó un saldo de al menos 39 migrantes muertos y otros 29 lesionados, de acuerdo a lo reportado por el Instituto Nacional de Migración (INM).

El Instituto informó que se interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido y, en su caso, se proceda en consecuencia.

Ante los hechos, se estableció comunicación y coordinación con autoridades consulares de diferentes países para implementar las acciones que permitan la identificación plena de las personas migrantes fallecidas.