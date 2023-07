Kevin Spacey es absuelto de cargos de agresión sexual en el Reino Unido

El actor Kevin Spacey quedó absuelto de nueve cargos de agresión sexual que enfrentaba en el Reino Unido por haber atacado a cuatro personas. El histrión de 64 años de edad debió enfrentar un juicio que duró tres días en la corte de Londres.

Al medio día de este miércoles 26 de julio de 2023, el jurado leyó su veredicto, el cual halló al actor no culpable de los delitos que le señalaron. Spacey lloró al escuchar nueve veces la frase “inocente” y después abrazó a sus abogados y a su agente, aseguró la cadena británica BBC.

Reuters.

¿De qué acusaron a Kevin Spacey?

El actor Kevin Spacey era acusado por cuatro hombres quienes aseguraron que fueron agredidos sexualmente por el actor entre los años 2001 a 2013. La fiscal Christine Agnew leyó los testimonios de las víctimas.

“Ninguno de los hombres quería ser tocado por Kevin Spacey Fowler de una forma sexual, pero a él parece que no le importó mucho los sentimientos de las víctimas. Hizo lo que quería sólo por su propia gratificación sexual”, argumentó la fiscal.

Una de las víctimas del actor de la cinta “La vida de David Gale” señaló a las autoridades que fue atacado en 2001 y que le pidió al artista en numerosas ocasiones que no lo tocara, pero Spacey se río ante esta solicitud. Consideró que el actor se veía “confiado” en que no sería denunciado por su actuar.

La defensa del popular artista alegó que su cliente ya había sido “enjuiciado por las redes sociales” y que tres de los cuatro demandantes mintieron por “razones que, realmente, sólo lo sabrán ellos” y agregó que la cuarta víctima estaba drogada.

Patrick Gibbs, abogado del actor, aseguró que tener “sexo casual no es un crimen. Y no es un crimen tener sexo con alguien del mismo género porque es 2023, no 1823”.

Las víctimas actualmente están entre sus 30 y 40 años de edad. Sus identidades permanecerán anónimas por la ley británica, debido a que esta establece que una víctima de agresión sexual automáticamente tiene derecho legal de proteger su identidad.

Kevin Spacey tenía otra acusación de agresión sexual en EU

Cabe recordar que esta no es la primera acusación similar contra Kevin Spacey. El protagonista de la serie “House of Cards” también enfrentó un señalamiento realizado por el histrión Anthony Rapp, quien aseveró que el artista abusó de él durante una fiesta en 1986.

La víctima aseveró que el actor de “Belleza Americana” lo invitó a su departamento para una celebración, tras lo cual, el artista se acercó ebrio a él dentro de una habitación cuando el resto de los invitados se había ido. Detalló que Spacey lo cargó y se recostó brevemente con él en una cama.

En octubre de 2022, un jurado de Nueva York lo halló inocente de esta agresión, ya que consideró que Rapp no demostró sus acusaciones.