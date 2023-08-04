¡Más lenta que un perezoso! Investigan a la peor atleta de la historia por bajo rendimiento

Los Juegos Mundiales Universitarios 2023 han dado mucho de que hablar este año luego de que una de sus participantes ganará el título a la 'peor atleta de la historia'. La competencia, que se celebra en Chengdu, China, fue ampliamente reconocida por un caso de corrupción nunca antes visto.

Se trata del título de la 'atleta más lenta de la historia', denominación que ha sido otorgada a Nasra Abukar durante la competencia reina del atletismo, los 100 metros, ¿por qué? Estos son todos los detalles.

Atleta rompe récord como la más lenta de la historia

El caso de Nasra Abukar sorprendió debido a su bajo rendimiento durante la carrera, en la cual no solo cruzó la meta en el último lugar, sino que llegó con más de 10 segundos de diferencia respecto a la ganadora, lo que de inmediato despertó sospechas relacionadas con irregularidades en el proceso de selección.

Cabe aclarar que los Juegos Mundiales Universitarios 2023 es una de las competencias más importantes para los futuros exponentes del deporte, pues por su exigencia y alto rendimiento suele revelar a los jóvenes que podrían representar a su nación en los próximos Juegos Olímpicos.

El lamentable desempeño de la deportista de Somalia no solo quedó ahí, ya que despertó la intriga de medios nacionales e internacionales, logrando exponer que Nasra Abukar es supuestamente familiar de la presidenta de la Federación Somalí de Atletismo, lo que le habría dado "favoritismo" para participar en la competencia, dejando sin oportunidad a verdaderos jóvenes con talento.

They let literally anyone run for Somalia. This is 100% real! pic.twitter.com/T31EC1yoHL — Larry Madowo (@LarryMadowo) August 2, 2023

Somalia se disculpa públicamente por presentar a la atleta más lenta

La humillante participación de la atleta, tampoco pasó desapercibida para el Ministro de Juventud y Deportes de Somalia, Mohamed Barre Mohamud, quien se ha disculpado públicamente y ha ordenado la suspensión de funciones de la vicepresidenta de la Federación Nacional de Atletismo.

Por su parte, la Asociación Universitaria de Somalia ha declarado que no había enviado a ningún corredor a China como parte de un equipo oficial somalí; sin embargo, en redes sociales, la vicepresidenta de la Federación Nacional de Atletismo felicita a su sobrina por su "destacable" participación, ¿qué fue lo qué pasó?