En un edificio en Soldano, cerca de Imperia, Liguria, Italia, se registró una explosión al interior de uno de los departamentos de un edificio de cuatro niveles.

Gracias a los gritos provenientes del interior del edificio destruido, los socorristas presentes identificaron al tercer ciudadano francés involucrado: inmediatamente respondieron "Estamos aquí", tranquilizando al herido, quien después de varias maniobras de riesgo, lograron rescatarlo con vida

Investigan causas de la explosión

Aún se están investigando las causas de la potente explosión que destruyó el edificio. Los bomberos también salvaron a un perro pequeño de los escombros del edificio explotado.

"Estamos a la espera de la evolución. Los técnicos deberían decirnos más o menos qué nos espera tanto en términos de circulación como de usabilidad del edificio. Seguiremos trabajando para apuntalar la casa que no es segura", dijo El alcalde de Soldano, Isio Cassini, al margen del rescate en el edificio destruido por una potente explosión.

Los heridos por la explosión están hospitalizados

Los tres heridos, todos hospitalizados en el centro de quemados de Villa Scassi, Italia, son Jonathan Fortunato, de 37 años, hijo del propietario, que utilizaba ocasionalmente la casa, y sus amigos Luis Kesser y Jean-Christophe Perez, de 25 años. Los tres resultarían ser de Marsella, Francia, y por el momento se descarta una cuarta persona atrapada entre los escombros.

Dos de ellos sufrieron quemaduras en el 90% de la superficie corporal y se encuentran hospitalizados en coma. Sus condiciones son muy graves. Un tercer herido habría sido trasladado a un hospital de Turín, Italia.

#Imperia, esplosione e crollo palazzina a Soldano: esclusa all’alba la presenza di altre persone coinvolte, nella notte erano proseguite le ricerche tra le macerie da parte dei #vigilidelfuoco #USAR e #cinofili. Operazioni di messa in sicurezza dell’area in corso [#28agosto 8:30] pic.twitter.com/QnEbDwZR5Z — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 28, 2023

Unas diez personas fueron desalojadas de las casas cercanas después de que los bomberos acordonaran la zona ante el riesgo de nuevos derrumbes.

Soldano es un hermoso y tranquilo pueblo a orillas del río Verbone

Este pequeño municipio del Valle de Crosia se encuentra en la carretera de Perinaldo . Dependiente de Ventimiglia desde hace muchos siglos, está históricamente ligada a la cercana Bordighera : Soldano es de hecho una de las ciudades que formaron la "Comunidad de los ocho lugares" en 1686.