Ladrón se vuelve amigo del perro que cuidaba la casa a donde entró a robar

Un gran golpe de suerte tuvo un ladrón en San Diego, California, Estados Unidos, cuando entró a robar a una casa, se encontró con el perro guardián del hogar, sin embargo, logró hacerse su amigo y terminar el asalto sin más contratiempos.

El momento quedó grabado en las cámaras de seguridad de la casa, donde se pudo ver al delincuente entrar al garaje que estaba abierto y lleno de bicicletas, por lo que no pensó dos veces en llevarse una de ellas.

Cuando el ladrón estaba saliendo del garaje con la bicicleta, apareció el perro guardián quien se mostró muy cariñoso porque solo quería jugar, ante las muestras de afecto del perrito, el ratero se regresó y se tomó un tiempo para interactuar con el golden retriever.

En las imágenes se ve al tierno perro jugando con el ladrón, el animal se daba vueltas para que “su nuevo amigo” le frotara la panza, el delincuente no lo dudo y se quedó un rato con él, incluso se escuchó decir “eres el perro más genial del mundo”.

Tras unos minutos de juego, el ladrón se alejó del garaje con la bicicleta mientras el perro observaba, antes de parecer seguir a su compañero de juegos fuera de su casa.

Las autoridades indicaron que el robo ocurrió el pasado 15 de julio alrededor de las 22:40 horas (tiempo local), por el momento no han capturado al delincuente pero ya investigan el singular caso.

Perro defiende su casa de ladrones en Argentina

Un caso contrario ocurrió el 8 de junio, cuando un ladrón trepó el muro de una casa en Argentina, con la intención de robar una bicicleta, sin embargo, el perro que vigilaba su hogar se lo impidió.

El delincuente tenía medio cuerpo dentro de la casa y jalaba la bicicleta del manubrio para intentar subirla, sin embargo, un perro de tamaño mediano se dio cuenta de la acción, se acercó y empezó a ladrar, por lo que el sujeto se espantó y decidió desistir de su atraco.