¡Mañoso! Sujeto roba celular del pantalón de un hombre y lo atrapan en Monterrey

Ricardo “G” de 23 años fue detenido luego de que una cámara del C4 en el municipio de Monterrey, Nuevo León lo captara robando el celular de las bolsas traseras del pantalón a un hombre que caminaba en el centro de la ciudad.

Cuando el sujeto fue localizado los policías lo persiguieron hasta alcanzarlo y ahí le localizaron un celular en color azul.

Ahora las autoridades investigan si este presunto ladrón ha cometido otros robos de ese tipo en la zona.

Atrapan a mañoso ladrón de celulares

Si usted es de las personas que acostumbra a traer el teléfono celular en las bolsas traseras del pantalón, es necesario que tenga cuidado con los delincuentes, ya que están muy pendientes de sus posibles víctimas.

Y es que las cámaras del C4 inteligente del municipio de Monterrey captaron el modus operandi de un presunto ladrón lo que permitió que oficiales de la policía de Monterrey, lograran su captura.

En un video que circula en redes sociales, se observa cuando el sujeto presuntamente le sacó de la bolsa trasera del pantalón, el celular a un hombre de 53 años, esto ocurrió en el pleno centro de Monterrey.

La detención de Ricardo “G” de 23 años de edad, se registró a las 6:30 de la tarde en la avenida Cuauhtémoc y 5 de Mayo.

Cuando el sospechoso fue localizado por los uniformados, este intentó darse a la fuga corriendo por calles del centro de la ciudad, sin embargo los uniformados le dieron alcance en la calle 5 de mayo.

Al realizarle la revisión de rutina, los uniformados le encontraron el producto del robo, un aparato celular en color azul.

Las autoridades investigan si este presunto ladrón ha cometido otros robos de ese tipo en la zona.