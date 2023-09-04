VIDEO: ¿Sed de la mala? Ladrón se sirve una cerveza tras asaltar un bar en Londres

Un ladrón entró a un bar en Londres, Reino Unido y no conforme con eso, sino que alcanzó a servirse una cerveza antes de ser capturado por las autoridades.

Harry Rose, de 25 años de edad, forzó las puertas de un hotel en la terminal norte del Aeropuerto de Gatwick durante las primeras horas del 21 de febrero pasado. Un cómplice llamado Connor Gooderson estaba a las afueras vigilando.

Así era el botín del ladrón del aeropuerto de Gatwick

El sujeto hurtó botellas de alcohol con un valor superior a las 450 libras esterlinas, poco más de 9 mil 762 pesos mexicanos, las cuales metió en una bolsa. Sin embargo, no sólo hizo esa acción, sino que tuvo el tiempo para tomar un vaso, acercarse a la barra del bar y servirse una cerveza. El hecho quedó captado en video gracias a una cámara de vigilancia del lugar.

Tras unos minutos, un integrante del personal del hotel lo encaró, Rose arrojó la bolsa con su botín e intentó escapar. Instantes después. Policías del aeropuerto lo detuvieron.

¿Qué sanción deberá pagar el ladrón que se sirvió una cerveza?

El sujeto alegó que decidió hurtar cosas con el fin de obtener dinero para pagar las deudas de su padre. El 7 de agosto pasado, Rose y Gooderson admitieron los cargos de robo a tienda durante su audiencia judicial.

El sujeto quedó sentenciado a ocho semanas en prisión y una reparación del daño de 50 libras, mil 84 pesos mexicanos.

Mientras que su cómplice deberá realizar 20 horas de servicio comunitario y 10 sesiones de actividad de rehabilitación, así como una compensación de 204 libras (4 mil 425 pesos), pago de costos de la corte de 85 libras (mil 843 pesos) y 114 libras (2 mil 473 pesos) por concepto de recargos, especificó la policía de Sussex en un comunicado.

