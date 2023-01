Ladrón intenta robar taquería con pistola de juguete; comensal lo mata

Un cliente logró frustrar un asalto en una taquería en Houston, Texas. Ahora las autoridades del estado buscan al comensal para que dé su declaración tras matar de varios disparos al ladrón.

En un video compartido en las redes sociales se ve al ladrón ingresar a la taquería con una pistola en la mano, con la cual amenazaba a los clientes que se encontraban en el lugar para quitarles sus pertenencias.

De pronto, el ladrón, que se encontraba al fondo de la taquería, se dio la vuelta para acercarse a la salida, cuando un comensal sacó una pistola y le disparó en un costado varias veces.

HOUSTON, TEXAS / Asalto a mano armada en la taquería El Ranchito #4 terminó en el agresor asesinado por uno de los comensales, luego este se va del lugar, no sin antes devolver lo atracado. El agresor de unos 20 años de edad y la pistola que empuñaba era de plástico, no era real. pic.twitter.com/Cq2e6UemXs — Jonathan Tapia (@JonTapiaSS) January 8, 2023

El delincuente cayó al piso, el comensal se acercó hasta él y le quitó el arma que portaba, en ese momento se dio cuenta que el arma de fuego que utilizaba el delincuente era de juguete.

El comensal también levantó las pertenencias robadas por el ladrón y las regresó a sus dueños. Él y otros clientes huyeron de la escena dejando al ratero muerto en el lugar hasta que llegaron las autoridades de Houston.

Autoridades buscan a comensal que mató a ladrón de taquería

Las autoridades de Houston indicaron que el comensal que mató a un delincuente no fue arrestado tras el hecho porque no se presentó ninguna acusación en su contra; no obstante, la policía lo está buscando para “hablar con él”.

Los oficiales de Houston indicaron que recibieron una llamada por lo que acudieron a la taquería y encontraron a un hombre afroamericano vestido de negro con un pasamontañas y guantes, el sujeto estaba tirado con varios disparos. Los paramédicos lo declararon muerto en el lugar.

Las autoridades de Houston compartieron un comunicado y dieron a conocer las fotos del comensal que mató al ladrón para dar con él e interrogarlo.

“Los investigadores le piden al tirador y a las víctimas que abandonaron la escena que se comuniquen con la División de Homicidios”, se lee en el documento.