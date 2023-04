¿Ladrones? Los obligan a caminar descalzos en Ocotlán, Jalisco

Tres presuntos ladrones fueron exhibidos en Ocotlán, Jalisco, los acusan de haber cometido robos, y ante la mirada de los habitantes, sujetos armados los hicieron caminar por las principales calles del municipio y los obligaron a gritar que eran ladrones.

Respecto a estos hechos, el ayuntamiento de Ocotlán, en Jalisco, descartó que los señalados hayan sido puestos a disposición de la policía municipal, y desconocen qué desenlace tuvieron los tres hombres que se ven en los diversos videos difundidos por vecinos del municipio.

Exhiben a presuntos ladrones en Ocotlán, Jalisco

Son las calles de Ocotlán, Jalisco, vecinos captan con las cámaras de sus celulares el momento, son tres sujetos descalzos con algunos golpes y sus ropas rasgadas, uno de ellos muestra un cartel, y los otros dos, con las manos atrás, aparentemente atadas. En su andar los hombres gritan “esto me pasa por rata, esto me pasa por rata”.

Los videos posteados en redes sociales de pobladores de Ocotlán, captan también cómo detrás de los hombres, caminan sujetos armados y vestidos con ropa táctica, pero no pertenecen a ninguna autoridad.

“Van cantando que son ratas”, se escucha en unos los videos a vecinos al contemplar la escena de aparente castigo a los presuntos ladrones.

Más adelante, en otro video, se ve a los sujetos que tienen menos ropa, y ya no los escolta nadie a pie, ahora son camionetas las que los van acompañando, mientras siguen gritando a los cuatro vientos la misma consigna: “esto me pasa por rata, esto me pasa por rata”.

Los habitantes de Ocotlán, en Jalisco, se suman al andar, algunos a pie, otros en bicicleta o en vehículos y otros graban desde banquetas y negocios aledaños.

Por su parte, comunicación social del municipio de Ocotlán, en Jalisco, descartó que los señalados hayan sido puestos a disposición de la policía municipal. Hasta el momento, se desconoce qué desenlace tuvieron los presuntos ladrones.