Ladrones borrachos se duermen en pleno asalto a una casa en Colombia

Un par de ladrones ingresaron a una casa en el municipio de Caucasia, en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, con la intención de robar, no obstante todo les salió cuando se pusieron a tomar, se emborracharon y se quedaron dormidos en el lugar del atraco.

Al despertar ya estaban los policías en la casa, por lo que fueron arrestados y puestos a disposición de las autoridades colombianas.

De acuerdo con medios locales, los delincuentes aprovecharon que no había nadie en un domicilio ubicado en el barrio El Bosque, entraron al lugar y comenzaron a guardar en sus mochilas cosas de valor como ollas, una licuadora, herramientas, televisiones y otros articulados; en total llevaban seis millones de pesos colombianos.

Pero antes de salir vieron una botella de licor y decidieron tomársela, acabaron con el alcohol que había en la casa, por lo que los ladrones terminaron muy borrachos y se quedaron dormidos antes de concluir con el atraco.

Intentaron robar una casa en Caucasia, pero terminaron borrachos y durmiendo https://t.co/npcFEP9NYy — Noticias Urabá (@Noticias_Uraba) April 7, 2023

Mientras los ladrones borrachos dormían profundamente por la borrachera, los dueños de la casa llegaron y los encontraron tirados en el piso de la cocina, por lo que llamaron a las autoridades.

La policía de Colombia llegó y arrestó a los dos delincuentes, quienes serán imputados por el delito de robo.

Ladrón entra a robar a una iglesia y se queda dormido

No es el primer caso en el que un ladrón se queda dormido en medio del robo. En Argentina sucedió algo similar, cuando un ratero entró a una iglesia a robar pero se quedó dormido, hasta al otro día cuando el sacerdote lo descubrió.

El padre de la iglesia se dio cuenta que algo andaba mal cuando vio que la puerta había sido forzada y varias cosas estaban revueltas, después notó la presencia de un ladrón que estaba dormido con objetos de la iglesia en sus bolsas.

El sacerdote llamó a la policía y detuvieron al presunto delincuente, que se cree buscaba dinero para comprar drogas.

