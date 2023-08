En su visita a Sonora, Marcelo Ebrard inauguró este martes en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, la primera Casa Violeta de México, cuyos ocupantes adquieren desde hoy el compromiso de promover la igualdad de género en el lugar donde viven.

Ebrard explicó el criterio para pintarlas: “Cuando tengamos toda esta colonia, todo este barrio color violeta, quiere decir que aquí ya no hay violencia, quiere decir que aquí las mujeres pueden caminar libremente, quiere decir que aquí están seguras, quiere decir que están apoyadas y acompañadas en sus sueños y quiere decir que tiene acceso a salud, medicamentos y a lo que necesitan”.

Precisó que estas casas simbolizarán que, además de erradicarse la violencia, se respeta y se actúa en favor de la mujer y se apoya el proyecto del Pasaporte Violeta: “Cuando tengamos una zona en donde ya podamos decir: ‘Aquí la situación cambió’, vamos a pintar de violeta”.

Y abundó: “Si tenemos violencia, pues no lo podemos poner. Simplemente quiere decir que estamos iniciando a trabajar. Si ya en esa colonia no tenemos violencia, pues entonces pintamos toda la colonia y todo el barrio”.

El domingo pasado, Ebrard presentó el llamado Pasaporte Violeta, una iniciativa de apoyo a las mujeres que contempla 3000 pesos mensuales para madres y jefas de familia que así lo requieran, además de protección y beneficios de salud, todo ello en la ruta hacia un plan integral para las mexicanas.

“Realmente este es un sueño para todas las mujeres”, dijo María del Rosario Torres Ramos, enfermera jubilada del IMSS y quien estará a cargo de la primera Casa Violeta, pues allí las mujeres tendrán un lugar donde se les atienda al cien por ciento, sobre todo a madres trabajadoras y jefas de hogar que requieran apoyo.

“Ese apoyo se les va a dar”, dijo Torres Ramos. “Se les van a dar asesorías tanto legal como psicológica”, y añadió que cualquier mujer puede ir a solicitar ayuda: “Incluso cuando se sienta que no es violentada, aquí vamos a tener un violentómetro”.

El excanciller dijo que el objetivo es que en 2030 nos convirtamos en el “País Violeta”: “Esa es la meta: primer país del mundo pintado de violeta. Y es lo que representa esta casa”.

Seguridad para Sonora

Durante su conversación con los medios sonorenses, Marcelo dijo que existen planes en curso para abatir la pobreza en el estado y evitar que la gente, sobre todo mujeres y niños, ingrese al narcotráfico por desesperación económica. Por ejemplo, refirió el proyecto para darle un nuevo auge al puerto de Guaymas y la conexión de carreteras hacia el norte.

“Eso puede cambiar todo el sur del estado, esa inversión, y hay que apoyarlo. Pero yo sería más optimista. Vería que las posibilidades que tiene el estado hoy son muy grandes.”

Marcelo recordó que en el Plan Ángel está contemplado dotar a la Guardia Nacional de la tecnología para proteger a las personas en carreteras y espacios públicos, y añadió que hay que impedir el tráfico de armas hacia México por Nogales, así como aumentar las capacidades de investigación de las fiscalías y lograr la reforma al Poder Judicial.

Decisiones libres y democráticas

Ante la proximidad de la encuesta interna de Morena, Marcelo aseguró que el acarreo no le va a alcanzar a nadie para ganarla: “En 2018 es lo que nos hicieron a nosotros, pues otros”, apuntó. “Y les ganamos. Y hoy va a ser igual. Yo veo que la gente está ya en otra circunstancia: el país ha avanzado mucho; la conciencia de las personas ha cambiado mucho también, para bien. Entonces yo creo que eso hasta daño hace.”

De los rumores que corren y se hacen correr acerca de supuestas ventajas y prefencias hacia algunos aspirantes, expuso: “Si va a haber una encuesta con una boleta, no puede haber una favorita oficial, porque entonces la encuesta se contrapone a que haya una favorita. Para eso no haces encuesta: haces una convención u otra cosa. La encuesta implica que la gente sí va a decidir”.

Asimismo le reconoció al presidente que, con el nivel de aceptación que tiene, esté dispuesto a que haya una encuesta y la gente opine: “Toda esa cantaleta es para convencer a las personas de que en realidad su opción pues ya no cuenta tanto, pero sí cuenta. Es decir, el fondo de esto es lo que la gente ponga en la boleta, y nada más por eso vale la pena todo este ejercicio”.

Marcelo relató: “Ya fui sucesor de Andrés como jefe de Gobierno y creo que soy el único sucesor en México que ha sido llamado de vuelta, en este caso a la Cancillería. Es muy inusual, porque normalmente el sucesor y el antecesor terminan mal en su relación política.”

“En el caso de nosotros no ocurrió eso”, prosiguió. “Y no ocurrió porque actué con decencia y respeto a lo que me había yo comprometido, en vez de ser un oportunista, que nunca he sido.”