¡Innovación en las carreteras! Lanzan automóvil que cambia de carril con solo mover los ojos

La marca alemana de automóviles, BMW, presentó el nuevo coche sedán de la serie cinco. El fabricante destacó que este nuevo vehículo contará con un nuevo sistema de asistencia en carretera, (Highway Assistant), que le permitirá a los conductores recorrer largas distancias en las principales autopistas sin tocar el volante ni los pedales. Con sólo mover los ojos hacia uno de los retrovisores exteriores, el auto eléctrico hará el resto.

Los cambios de carril automáticos son posibles en muchos sistemas similares, pero, normalmente, el conductor tiene que solicitarlo o aceptar la sugerencia del coche de cambiar de carril utilizando el intermitente.

Si el auto eléctrico no ha sugerido por sí mismo un cambio de carril, el conductor aún puede solicitarlo tocando la palanca de los intermitentes para indicar el lado deseado.

En el equipamiento de serie se han incluído equipos especiales seleccionados con frecuencia, como los faros LED adaptativos, el asistente de aparcamiento con cámara de marcha atrás o el asistente de conducción con advertencia de cambio involuntario de carril. BMW

Cuenta también con un nuevo sistema de conducción automatizado que sugiere el cambio de carril en función de la situación de la carretera. El sistema se basa en una cámara ubicada detrás de la dirección y dirigida hacia el conductor. Ésta también servirá para saber si el conductor está mirando la vía.

Los sensores, que funcionan con mover los ojos hacia los retrovisores, también deben detectar que hay suficiente espacio libre en el otro carril y que no se aproximan otros vehículos a gran velocidad por ese lado. Si todo está despejado, el coche se desplaza. El sistema puede funcionar a velocidades de hasta 85 kilómetros por hora.

En caso de no prestar atención o tener percepción del movimiento de los ojos, parpadeará una advertencia en el interior del vehículo. Y si, por ejemplo, el conductor tiene algún problema físico durante la conducción, el vehículo reducirá automáticamente la velocidad hasta detenerse y encender las luces de emergencia.

That unmistakable driving character, now all-electric. #THENEWi5



THE NEW #BMW i5 eDrive40​*:

Power consumption/100 km, CO2 emission/km, weighted comb.: 18.9–15.9 kWh, 0 g. Electric range: 497–582 km. According to WLTP, https://t.co/twXzMrWMl3

*Preliminary data. pic.twitter.com/KpeFYtF06m — BMW (@BMW) May 24, 2023

El vehículo, que cambiará de carril con solo mover los ojos, será totalmente eléctrico y estará disponible a partir de octubre de este año con un precio inicial de 67 mil dólares.

Estará disponible en varias versiones de gasolina con motores de cuatro y seis cilindros, además del modelo 100% eléctrico. Las versiones híbridas contarán con el nuevo sistema automatizado de movimiento de ojos el año que viene.

Además de mover los ojos para cambiar de carril, ¿qué más trae el nuevo auto?

El auto eléctrico, que podrá cambiar de carril con solo mover los ojos, también tendrá otros detalles particulares. Además de contar con un diseño más deportivo, tendrá un sistema de infoentretenimiento de pantalla ancha para poder conectarse a Apple CarPlay y Android Auto.

Y también contará con una pantalla que puede habilitarse como una consola de juegos que podrá conectarse al teléfono para usarse como control.