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“En las próximas elecciones derrotaremos a la oposición por sexta vez": Marcelo Ebrard

Lo hicimos en 2000, 2006, 2009, 2012, 2018 y lo volveremos a hacer en 2024, vaticina aspirante de Morena, Marcelo Ebrard, de gira por el estado Tamaulipas.

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El canciller Marcelo Ebrard fue otro de los políticos que siguió el debut de la Selección Mexicana desde Qatar. |Instagram @marcelo.ebrard

Escrito por: Laura Casillas

“No les vamos a dar chance”, dijo Marcelo Ebrard este martes en Tamaulipas al referirse a las oportunidades que tendrá quienquiera que se presente a la candidatura por el bloque opositor en las elecciones de 2024.

En la asamblea informativa que encabezó en Ciudad Madero, Tamaulipas, preguntó a la asistencia: “¿Ustedes creen que les vamos a permitir que nos regresen a esa época? Porque, entonces, ¿para qué estamos luchando todos estos años?”.

Marcelo recordó que en el año 2000 apoyó a Andrés Manuel López Obrador para enfrentar al Partido Acción Nacional: “Los derrotamos en la Ciudad de México: les ganamos”. Y así volvió a ocurrir en 2006, cuando sucedió al actual presidente de México en la jefatura de Gobierno, y luego en 2009, en las elecciones intermedias, y en 2012, 2018 y, próximamente, auguró, en las presidenciales de 2024, cuando derrote por sexta vez al bloque opositor.

“Tenemos que agruparnos, organizarnos, echarle ganas, defender lo que tenemos y luchar por lo que va a venir. Yo digo: ¡sonrían, todo va estar bien!, porque la Cuarta Transformación va a triunfar en 2024. ¡Vamos a ganar!”.

Agradece Ebrard a población de Tamaulipas por apoyarlo

Agradeció a la población maderense por apoyarlo y aseveró: “Nada está escrito, porque no se puede tener a alguien favorito y al mismo tiempo hacer una encuesta. Quiere decir que ustedes van a decidir, amigas y amigos”.

“Queremos ganar el futuro de México. El futuro son ustedes. Queremos un país digno, feliz, que se puede lograr. Y no les estoy hablando de algo etéreo: les estoy hablando de algo real”, aseguró.

Recapituló que, en sus experiencias en la Ciudad de México y como canciller, se logró todo lo que se propuso: “Si les digo: ‘Salud: vamos a traer los medicamentos’, sabemos hacer las cosas y trajimos las vacunas. Si yo les digo: ‘Vamos a hacer seguridad’, lo hicimos en la Ciudad de México y lo logramos y tuvimos resultados. Y por eso nos fue bien y la gente nos apoya. Si les digo: ‘Vamos a defender el salario’, es porque nos opusimos al Fobaproa”.

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