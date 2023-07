“No sabía confección” Entrevista con latina ganadora que hizo un vestido con cinta adhesiva

Fue durante la pandemia que la joven mexicoamericana, Karla Torres se enteró del concurso anual“Stuck a Prom” que se realiza cerca de la temporada de graduaciones y premia con diez mil dólares al mejor diseño hecho con cinta adhesiva “yo lo vi y había una joven de con un vestido mexicano que lo promovía y yo dije algún día”. Y como todas las fechas llegan este año la joven que vive en Los Ángeles, California cumplió con el requisito de estar por graduarse de preparatoria y se inscribió al concurso “pues le dije a mi mamá porque ella es muy creativa con manualidades”, dijo.

Al principio la Sra. Rocío estaba renuente pues nunca había hecho ni un vestido, cuando la entrevisté me dijo “yo nunca si quiera tome alguna clase o curso de corte y confección"; pero al ver tan decida a Karla ambas se embarcaron en esta aventura a la que le dedicaron una semana con muy pocos descansos y donde madre e hija aprendieron a trabajar juntas, a respetar sus puntos de vista y confiar una en la otra “Nos costó mucho trabajo, tuvimos que ser muy creativas y cómo hacerlo y usamos diferentes, maneras para que quedara muy lindo como vestido”.

Su esfuerzo y creatividad dio resultado; Karla quien se hizo viral en redes sociales; fue seleccionada como ganadora entre 200 participantes de todo Estados Unidos “Al principio no me espere llegar tan lejos con apoyo de familia amigos y gente desconocida de las redes de muchas partes del mundo no espere llegar tan lejos…me da gusto ser una inspiración con mi historia”.

¿Qué hará con el premio?

Karla piensa usar su premio para solventar parte de sus gastos ahora que ingrese a la Universidad de Fullerton donde estudiara Mercadotecnia y Negocios; a pesar del éxito del vestido de época Karla no piensa dedicarse a la moda; ni hacer otros vestidos pero su mamá le aconseja que se abra a otras posibilidades “yo le he dicho que este premio y esta atención le está abriendo las puertas ; ella tiene que tomar esta oportunidad; se que quiere la carrera de negocios pero quizá está destinada a algo diferente”.

Y es que la más sorprendida con su empeño por crear el vestido fue la Sra. Rocío quien es originaria de Guadalajara " ella no era de vestir a muñecas y tampoco quiso fiesta de XV Años ella sueña con ir a Paris” . Mientras ese momento llega la familia ha sido invitada al Museo Getty pues fue justo de una exposición que tienen que Karla tuvo la idea para su diseño que espera alguien lo transforme de cinta adhesiva en tela para que ella lo pueda usar “Me gusta mucho mi vestido me encanta…. Si me lo hicieran en tela yo me lo pongo”.