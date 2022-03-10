Latinos en Estados Unidos fueron mal contados en censo de 2020

La población de latinos en Estados Unidos tuvo una tasa de casi un cinco por ciento menor a la real en el censo de 2020 con respecto al realizado hace diez años, informó este jueves la Oficina del Censo.

La comunidad de latinos tuvo un conteo incompleto de 4.99 por ciento en el censo de 2020, muy superior al que tuvo en el de 2010, que fue de 1.54 por ciento, según los resultados de dos análisis sobre la calidad de ese proceso realizado hace dos años.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos indicó que el Censo de 2020 sobrecontó o no contó varios grupos demográficos.

“Los resultados incluyen algunas limitaciones: el Censo de 2020 no contó muchos de los mismos grupos de población que históricamente hemos contado menos y sobrecontó a otros”.

El censo de 2020 subestimó la población negra o afroamericana, la población indígena americana o nativa de Alaska que vive en una reserva, la población hispana o los latinos y las personas que informaron ser de alguna otra raza.

Estados Unidos informó que el Censo 2020 superó la población blanca no hispana y la población asiática. Según los hallazgos, la población de nativos de Hawái u otras islas del Pacífico no se sobrecontó ni se subestimó.

Conteo insuficiente de la población hispana en EU

La oficina de Censo de Estados Unidos indicó que los resultados mostraron tanto un conteo insuficiente como un conteo excesivo a nivel nacional en la población de latinos y otras minorías que se reflejaron en comparación con el censo del 2010.

Indicó que la población negra o afroamericana sola o en combinación tuvo un subconteo estadísticamente significativo de 3.30 por ciento, en comparación con el 2.06 por ciento de recuento del 2010.

Mientras que los hispanos tuvieron una tasa de subconteo de 4.99 por ciento. Esto es estadísticamente diferente de un conteo insuficiente de 1.54 por ciento en 2010.

Y la población de indios americanos o nativos de Alaska solos o en combinación mostraron una tasa de 5.64 por ciento. Mientras que en 2010 se contaban 4.88 por ciento.