¿Qué partidos de cuartos de final de la Leagues Cup se transmitirán por TV Azteca en vivo?

Los cuartos de final de la Leagues Cup inician este viernes 11 de agosto con la participación de Rayados de Monterrey y los Gallos Blancos del Querétaro, equipos que buscan sacar la casta por la Liga MX frente a los clubes de la MLS. ¿Qué partidos se transmitirán por TV Azteca en vivo?

El Charlotte FC, Nashville SC, Philadelphia Union, Querétaro, Inter Miami, Minnesota, LAFC y Rayados de Monterrey son los equipos que avanzaron a los cuartos de final de la Leagues Cup tras dejar en el camino a grandes favoritos como el América y Tigres, que cayeron en dramáticos partidos esta misma semana.

Ambas ligas compartieron que las llaves de la Leagues Cup quedaron conformadas de la siguiente manera: LAFC vs Rayados de Monterrey, Philadelphia Union vs Querétaro, Inter Miami vs Charlotte FC y Nashville SC vs Minnesota.

Los Gallos de Querétaro cerraron su preparación



Mañana buscarán el boleto a Semifinales de #LeaguesCup2023 ante Philadelphia Union.

¿Qué partidos de la Leagues Cup se transmitirán por TV Azteca en vivo?

Los partidos que va a transmitir TV Azteca a través de la señal de Azteca 7 completamente en vivo son los siguientes:



Philadelphia Union vs Querétaro en el Estadio Subaru Park (Pensilvania).

en el Estadio (Pensilvania). LAFC vs Monterrey en el Estadio Rose Bowl (Los Ángeles)

Rayados llega con un paso invicto tras vencer al Real Salt Lake, Seattle, Portland y Tigres, uno de los grandes favoritos. Mientras que el Querétaro logró su boleto tras caer en la primera jornada frente a Philadelphia, descalabro que superó al vencer a Tijuana, Pumas y el New England Revolution.

Por su parte, el Philadelphia Union viene de imponer condiciones frente al New York Red Bulls en tanda de penales y el LAFC llegó al derrotar al Real Salt Lake, esto a pesar de no contar con el mexicano Carlos Vela.

¡Los cuartos de final de la Leagues Cup que tendremos en FUT Azteca



📅 Viernes 11 de agosto

👉🏼 Philandephia vs Querétaro | 6:00 P.M.

👉🏼 Al terminar… LAFC vs Rayados de Monterrey

📺 Solo por Azteca Siete

Liga MX se queja por arbitraje en la Leagues Cup

Esta semana, la Liga MX informó que presentó una queja ante el Comité Organizador de la Leagues Cup por decisiones arbitrales que habrían perjudicado a los equipos mexicanos que cayeron esta semana ante los representantes de la Major League Soccer (MLS).

“Estaremos siguiendo de cerca los siguientes partidos de los equipos mexicanos, poniendo el foco en el tema arbitral y el VAR, situación que ya hemos hecho latente ante el Comité Organizador, previo al inicio de los octavos de final”, declaró la Liga MX en un comunicado.