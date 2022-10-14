El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que con sus” hermanos” tiene algo en común y es la lealtad al proyecto de nación que él encabeza, algo que lo diferencia de sus adversarios.

En la mañanera de hoy, AMLO dijo que una de las cosas que comparte con Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quien asistió a la conferencia, es su afinidad política, pero sobre todo la lealtad.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que tres de sus “corcholatas presidenciables” son leales al proyecto de continuación de lo que el ha denominado la #4T pic.twitter.com/0oSgGk203D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2022

El Presidente no quiso decir responder a quién de ellos tres quería, pues aseguró que se trataba de una familia.

“¿Cómo es en las familias? Se quiere a todos parejos, todos por igual, no hay diferencia”, indicó.

López Obrador dijo que este valor, el que considera comparte con quien llama “sus hermanos” no se da en la política.

“¿Qué es lo que nos une con Marcelo, con Adán, con Claudia? Es una lealtad a un proyecto, eso está por encima de lo personal. En eso es que estamos arriba, porque nuestros adversarios ni siquiera tienen un proyecto, o sea, no se conoce. Nosotros tenemos un proyecto de transformación que estamos aplicando. Pues sólo que el proyecto sea, como lo hemos venido sosteniendo, el conservadurismo”, indicó.

AMLO acusa a adversarios de querer perpetuar statu quo

Al respecto, AMLO dijo que esto los permite diferenciarse de sus adversarios, quienes solo buscan que se perpetúan las diferencias.

“Hay una cosa que es muy importante en política: la lealtad. Pero no la lealtad como se piensa, porque esa es relativa, la lealtad a las personas, esa va y viene de acuerdo a circunstancias; la verdadera lealtad es al proyecto de nación que se defiende. La lealtad a los hombres, a las mujeres en política es relativa, es como suele pasar, no en todos los casos, pero sí de que uno tiene en política amigos de mentira y enemigos de verdad.

“¿Y qué es como proyecto el conservadurismo? El mantener el statu quo, el mantener los privilegios, el mantener las injusticias, el que siga el clasismo, el que siga el racismo, el que siga la discriminación, el que siga el saqueo, un poco lo que sucedió cuando engañaron de que iba a haber un cambio y fue más de lo mismo, lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. ¿O hubo cambio en el 2000? Nada, los mismos funcionarios, las mismas políticas privatizadoras. Es lo que hablábamos, ya no estaba Salinas, pero era el salinismo como política. ¿Cuál cambio?”, explicó.