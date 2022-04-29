Legislador británico es suspendido por ver pornografía en Parlamento

El legislador británico Neil Parish, del Partido Conservador, fue suspendido tras recibir acusaciones de que vio pornografía en su teléfono mientras se econtraba en la sala de debates de la Cámara de los Comunes, en el Parlamento.

Un portavoz de la bancada dijo que se supervisará y se investigarán las acusaciones hechas ante un comisionado de normas en el Parlamento.

El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó este viernes que su compañero de partido fue suspendido mientras se realizan las investigación para verificar que el legislador británico vio pornografía dentro del Parlamento.

"El señor Parish ha sido suspendido (...) a la espera del resultado de esa investigación", aseveró Boris Johnson este viernes.

Este nuevo escándalo para el Partido Conservador surge en medio de las presiones contra Boris Johnson, una multa y las exigencias de su renuncia luego de que el primer ministro fuera acusado de asistir a fiestas en Downing Street, cuando el país estaba bajo estrictas normas de confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Por lo que el primer ministro también enfrenta una investigación sobre si le mintió al Parlamento al haber asistido a esas fiestas conocidas como “partygate”.

Boris condena que legislador británico vea pornografia en el trabajo

Respecto al caso del legislador británico, Boris Johnson dijo que es inaceptable que cualquier persona vea pornografía en su lugar de trabajo.

Previo a la suspensión del legislador británico, Johnson afirmó que el caso tenía que pasar por el procedimiento de quejas correspondiente antes de que el partido tomara alguna decisión sobre el miembro del parlamento.

"Bueno, creo que obviamente es inaceptable que alguien haga ese tipo de cosas en el lugar de trabajo. Sería lo mismo para cualquier trabajo en todo el país, seamos absolutamente claros al respecto. Lo que debe suceder ahora es que se deben seguir los procedimientos adecuados, y se debe activar el procedimiento independiente de quejas y reclamos, y debemos llegar a comprender los hechos. Pero, sí, claramente, ese tipo de comportamiento es totalmente inaceptable", menció.

