Diputado de Morena presenta nueva denuncia contra Xóchitl Gálvez

Ciudad de México. El diputado de Morena, Alejandro Robles, amplió la acusación en contra de la panista Xóchitl Gálvez, ahora por la vía administrativa. Este lunes interpuso denuncias ante las contralorías internas del gobierno de la Ciudad de México y de la Cámara de Senadores.

El legislador acusa a Xóchitl Gálvez por probable comisión de faltas administrativas graves, producto del uso corrupto de las posiciones políticas, que dice, ha ocupado la panista.

Alejandro Robles solicitó a la FGR integrar en un solo expediente tres denuncias en contra de Xóchitl Gálvez

En conferencia de prensa Alejandro Robles informó que solicito también a la Fiscalía General de la Republica integrar un solo expediente de tres denuncias que se han presentado en contra Xóchitl Gálvez por su gestión como alcaldesa de Miguel Hidalgo y los negocios que presuntamente se fraguaron al amparo del poder.

“El run, run de sus abusos y excesos como delegada ya tenía mucho tiempo, ella, por ejemplo, siempre había negado la titularidad de esta empresa, incluso ante la autoridad, entonces, estamos hablando de faltas administrativas graves, por ocultar información. Estamos también solicitando la acumulación, porque vimos que hay 3 denuncias que tienen realicen, que fue la de un servidor, la de Víctor romo, y el sr del Frena, cómo se llama este señor, Gilberto Lozano, entonces ya pedimos al fiscal de la República la acumulación de la denuncia en el ámbito de la federación en materia penal”, señaló.

El diputado de Morena asegura que los presuntos delitos de Xóchitl Gálvez se castigan con cárcel

El diputado Alejandro Robles aclaró que, en el caso de la denuncia penal presentada ante la Fiscalía, son presuntos delitos que se castigan con cárcel y en el caso de las presentadas ante las controlarías de la Ciudad de México y del Senado, es del ámbito administrativo con carácter grave que pueden llevar a la inhabilitación para ocupar un cargo público hasta por 20 años a la panista.

