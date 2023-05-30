A pesar de aliados habrá “Macaniza” a Morena en Coahuila: Alejandro Moreno

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que aún con la suma del PT y el PVEM en Coahuila, la alianza Va Por Coahuila le dará una "macaniza" a Morena.

Dijo que el presionar a sus partidos aliados para que declinen a favor de su candidato a unos días de las elecciones, es una burla para los ciudadanos y los aspirantes que postularon, lo que demuestra que Morena y el gobierno están desesperados por la ambición del poder y buscan crear una falsa percepción.

“Quién les puede creer, son unos cínicos verdaderamente, cómo traicionan a su gente, pero qué bueno que se está dando cuenta la gente, porque al final del día esas son sumas que restan…. les vamos a dar una paliza, es más, registra una, una “macaniza” les vamos a dar en el estado de Coahuila”, sentenció el líder de los priistas.

Alejandro Moreno reconoce a candidatos por seguir en la contienda en Coahuila

Alejandro Moreno, reconoció la postura de los candidatos a la gubernatura de Coahuila del PVEM y del PT de mantenerse en la contienda muy a pesar de las componendas de sus dirigencias nacionales con Morena.

En el caso del Estado de México, el líder nacional del PRI dijo que ese un triunfo que también tiene en la bolsa la coalición “Va Por el Estado de México” y exigió al gobierno federal juego limpio.

“No solo exigimos, sino lo hemos demandado siempre que el gobierno federal saque las manos de las elecciones, no vamos a permitir que se quieran robar la elección del Estado de México, no lo vamos a permitir”, señaló “Alito” Moreno.

