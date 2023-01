Festejaba un cumpleaños en parque público y lámpara le cayó encima

Un menor de cuatro años festejaba un cumpleaños en el parque público Ciudades Hermanas de Mazatlán, Sinaloa cuando una lámpara lo lesionó en la cabeza.

Ocurrió en el parque Ciudades Hermanas de Mazatlán, Sinaloa donde una luminaria en mal estado le cayó en la cabeza; el golpe le provocó una fuerte lesión.

Lesionado por lámpara de parque público en Sinaloa

De ello dio cuenta su madre a través de una publicación en redes sociales señalando: “Aún me siento bastante conmocionada pero no quise dejar pasar el día sin hacer pública la terrible situación por la que atravesamos hoy mi familia, amigos y compañeritos de mis niños y yo. Ya que lo que sería un festejo lleno de amor para mi Sabi que hoy cumple 4 se tornó enun evento sumamente traumático y uno de los mayores sustos de nuestras vidas. Una d elas lámparas se partió por la mitad cayendo pendulante sobre la frente de mi pequeño Akbal causándole una enorme herida en la frente de 9 puntadas”.

La señora Alejandra Gómez explicó que el pequeño Akbal, sufrió una herida en la frente, que requirió sutura de 9 puntadas; por lo que acusó públicamente al ayuntamiento.

Autoridades atienden caso de menor lesionado

Ante los señalamientos, las autoridades se posicionaron al respecto y aseguraron que ya atienden el caso.

“Sí se ha estado dando mantenimiento, no se ha concluido el trabajo y es un trabajo que va a implicar una inversión un poquito más alta que los parques de las colonias. Afortunadamente no pasó a mayores, es una herida de 2 o 3 centímetros, que no deja de ser un accidente, no lo hago cosa menor, no desestimo pero afortunadamente no pasó a mayores”, aseguró Édgar González Zatarin, alcalde de Mazatlán.

La autoridad confirmó que ya se encargan de contactar a la mamá del menor para ponerse a su disposición.