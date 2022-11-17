Leticia Ramírez, titular de la SEP comparece ante Comisión del Senado

Al comparecer ante comisiones del Senado, como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Leticia Ramírez informó que tras la pandemia se ha recuperado el 99 % de la matrícula escolar del ciclo anterior, es decir más de 34 millones de estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior regresaron a clases presenciales.

La secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez destacó que para el ejercicio 2023 se contará con un presupuesto de 960 mil millones de pesos lo que representa un incremento del 6.1 % más de 86 mil millones de pesos lo que demuestra que sí hay interés por la educación.

Señaló que mediante las Becas para el Bienestar Benito Juárez se ha beneficiado a 11 millones de estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior, con inversión de 74 mil millones de pesos.

Ante legisladores, la titular de la SEP, detalló que solo entre 2021 y 2022, el programa La Escuela es Nuestra destinó más de 28 mil mdp para mejora de infraestructura y equipamiento.