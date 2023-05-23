Alistan validez de Ley 3 de 3 en Comisión Permanente

Ciudad de México. Prevén que este miércoles, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declare la validez de la llamada Ley 3 de 3, reforma constitucional que impedirá que agresores o deudores alimentarios accedan a cargos públicos o candidaturas a puestos de elección popular.

Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados en reunión con asociaciones feministas y legisladoras, informó que hasta ahora suman 20 congresos locales los que dieron su avalan a la nueva disposición en materia de Suspensión de Derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del Servicio Público.

Me reúno con colectivas feministas, escucho atento para dar seguimiento a la reforma constitucional que han impulsado para hacer del #3De3 un derecho que proteja a las mujeres, a sus hijas e hijos de la violencia.



¡La #3de3 va! pic.twitter.com/7f1fMk3aby — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) May 22, 2023

Aseguró que con esto la Comisión Permanente está en condiciones de hacer la validez para que el decreto se envíe al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.

“Sabiendo que íbamos a tener este encuentro, platiqué con el presidente del Senado. Entonces, ambos dos estamos comprometidos para que esto pueda prosperar el próximo miércoles”, señaló Creel Miranda.

¿Qué entidades aún no emiten su voto para aprobar la Ley 3 de 3?

Las legislaturas que aún están pendientes de emitir su voto son: Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Los colectivos de mujeres esperan que la reforma de los artículos 38 y 102 de la Constitución se ponga en práctica en las elecciones federales de 2024, pero se requiere que esta entre en vigor a más tardar el primero de junio próximo.

Colectivos de mujeres pidieron agilizar la publicación de la Ley 3 de 3 en el DOF

De ahí que, al grito de “3 de 3 ningún agresor al poder”, pidieron al gobierno federal agilizar la publicación en el Diario Oficial de la Federación una vez que el miércoles se declare la validez de la reforma, que se conoce como la Ley 3 de 3 contra la violencia.

🔘 El presidente de la Mesa Directiva, diputado @SantiagoCreelM se reunió con representantes de asociaciones feministas, quienes pidieron que la Comisión Permanente realice la declaratoria de reforma constitucional de la #Ley3De3 contra la violencia. https://t.co/J6OqqLP1T0 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 22, 2023

“Tenemos confianza en que de inmediato será enviada para su publicación, le solicitamos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que publique esto en el diario Oficial de la federación y al presidente de la República para la firma del decreto que dé certeza jurídica a todas las mujeres, niñas y niños de este país ningún agresor puede llegar al poder. El próximo 25 que es día de acción contra la violencia, ya no vamos a estar en el Senado, vamos a estar en Gobernación solicitando la publicación”, apuntó Yndira Sandoval Sánchez, en representación de los colectivo de mujeres que se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados.

