Puntos clave para entender la ley sobre cuentas bancarias abandonadas

La Cámara de Diputados reformas Ley de Instituciones de Crédito, que establece que las cuentas bancarias abandonadas o con más de tres años sin movimientos, estos son algunos puntos clave para entender la iniciativa.

Los legisladores votaron con 483 votos a favor y una abstención las reformas al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito.

#ÚltimaHora 483 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Avalan, en lo general, la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito para que una parte de los recursos de la Cuenta Global cuyo derecho a ser reclamados ha prescrito sean destinados a Seguridad Pública. pic.twitter.com/0nnF6iGbME — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 11, 2022

La iniciativa fue planteada por la bancada de Morena y no obtuvo los trámites administrativos para subir a pleno.

Aunque en el Senado, Ricardo Monreal aseguró que esta ley no pasará en fast track, por lo que se analizará con detenimiento en comisiones y en el pleno.

¿Qué propone la ley sobre cuentas bancarias abandonadas?

La Ley de Instituciones de Crédito plantea que las bancarias abandonadas o que no tengan movimientos por más de seis años sus recursos puedan ser tomados por el gobierno para labores de seguridad.

La ley de las cuentas bancarias abandonadas plantea que si en tres años no hay actividad ni reclamo pasará a una cuenta global en donde permanecerá tres años más y en caso de no ser reclamado, pasaría bajo el control del gobierno.

En el @Congreso_CdMex legisladoras presentaron una iniciativa para prevenir la #ViolenciaVicaria en la # CDMX.



Este tipo de violencia daña a la #mujer a través de sus hijos.@laucasillas con la información. pic.twitter.com/OIVtCvdslg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2022

¿A dónde irá el dinero de las cuentas bancarias abandonadas?

De acuerdo con legisladores, hay al menos 75 mil millones de pesos no reclamados que podrían usarse principalmente en temas de seguridad.

El 40% se destinaría a la federación.

El 30% para las entidades federativas.

El 25% para alcaldías de CDMX y municipios.

La iniciativa afectaría a las personas que buscan realizar un ahorro a largo plazo en las instituciones bancarias y esta ley de cuentas bancarias abandonadas será para todas las personas que sean cuentahabientes, a pesar de que tengan el estatus de desaparecidos.