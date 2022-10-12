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Puntos clave para entender la ley sobre cuentas bancarias abandonadas

Conoce los puntos clave de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito o ley de cuentas bancarias abandonadas, avalada por la Cámara de Diputados.

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|Pexels/jarino47

Escrito por: Azteca Noticias

La Cámara de Diputados reformas Ley de Instituciones de Crédito, que establece que las cuentas bancarias abandonadas o con más de tres años sin movimientos, estos son algunos puntos clave para entender la iniciativa.

Los legisladores votaron con 483 votos a favor y una abstención las reformas al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La iniciativa fue planteada por la bancada de Morena y no obtuvo los trámites administrativos para subir a pleno.

Aunque en el Senado, Ricardo Monreal aseguró que esta ley no pasará en fast track, por lo que se analizará con detenimiento en comisiones y en el pleno.

¿Qué propone la ley sobre cuentas bancarias abandonadas?

La Ley de Instituciones de Crédito plantea que las bancarias abandonadas o que no tengan movimientos por más de seis años sus recursos puedan ser tomados por el gobierno para labores de seguridad.

La ley de las cuentas bancarias abandonadas plantea que si en tres años no hay actividad ni reclamo pasará a una cuenta global en donde permanecerá tres años más y en caso de no ser reclamado, pasaría bajo el control del gobierno.

¿A dónde irá el dinero de las cuentas bancarias abandonadas?

De acuerdo con legisladores, hay al menos 75 mil millones de pesos no reclamados que podrían usarse principalmente en temas de seguridad.

El 40% se destinaría a la federación.
El 30% para las entidades federativas.
El 25% para alcaldías de CDMX y municipios.

La iniciativa afectaría a las personas que buscan realizar un ahorro a largo plazo en las instituciones bancarias y esta ley de cuentas bancarias abandonadas será para todas las personas que sean cuentahabientes, a pesar de que tengan el estatus de desaparecidos.