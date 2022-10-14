Diputados proponen Ley de Recompensa Ciudadana contra la delincuencia

Diputados del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) presentarán una Iniciativa para crear la Ley de Recompensa Ciudadana, el legislador del PRI, Jhonatan Colmenares Rentería, explicó que mediante esta ley, cualquier ciudadano que habite o transite por la CDMX podrá aportar de manera anónima y segura, fotografías o videos que acrediten la comisión de un delito y a cambio recibir una recompensa.

El legislador habló de la propuesta durante un Foro realizado en la sede del Congreso, en el que vecinos hablaron del crecimiento de la delincuencia en sus colonias y destacaron la necesidad de que se trabaje de manera unida para evitar que quienes cometen delitos cotidianamente, sigan ganando la batalla.

Colmenares Rentería expuso que la actual situación de inseguridad pública y el evidente rezago en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión trae como consecuencia que muchos delincuentes o presuntos responsables de un delito, sigan en las calles, sin que se pueda proceder penalmente contra ellos.

En este sentido, planteó que concretar la Ley de Recompensa Ciudadana permitirá que la sociedad participe de manera constante, activa y sobre todo responsable, para contribuir así a combatir los altos índices de delincuencia.

¿En qué consistirá la Ley de Recompensa Ciudadana?

El diputado precisó que la Ley de Recompensa Ciudadana permitirá que cualquier ciudadano que habite o transite por la capital y valiéndose de las herramientas tecnológicas, pueda aportar elementos de prueba fehaciente que acrediten la comisión de un delito y dicha información le sea recompensada.

Añadió que los elementos de prueba que se aporten se harían de manera anónima y confidencial, y se daría al ciudadano un número de folio.

Además, la idea es crear un catálogo y un tabulador de recompensas por delitos denunciados.

Asimismo, señaló, se trata de hacer partícipes en el esquema de recompensas y en la lucha contra la delincuencia, a instituciones como la Fiscalía General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México.

