Avalan Ley de Registros Civiles, Segob concentrará base de datos de ciudadanos

Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles. Le permitirá al gobierno federal concentrar y administrar la Base de Datos Nacional del Registro Civil de todas las entidades federativas.

El dictamen fue avalado con 311 votos de Morena, PT, Partido Verde y el PRI y entre otras cosas.

El dictamen de la nueva ley, establece medidas para homologar el formato de las actas de nacimiento y su costo tanto en el país como para mexicanos que radican en el extranjero.

“Destaca la prohibición de asentar en actas calificativos que pueden estigmatizar el registrado, tales como hijo ilegítimo, natural, hijo nacido o fuera del matrimonio o de padres desconocidos. Se facilita, entre otros trámites, la rectificación de actas por la vía administrativa, eliminando los juicios que, si estando en México es complicado, cuando se está en el exterior son doblemente difíciles”, argumentó la priísta Blanca Alcalá, al respaldar el dictamen.

Esta ley es reglamentaria del artículo 4 y 121 de la Constitución y que mandato al Poder Legislativo la Suprema Corte de Justicia desde el 2020.

La nueva Ley también establece que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Gobernación, también será responsable de diseñar y administrar el Sistema Nacional de Registro e Identidad, la gestión de la Clave Única de Registro de Población, CURP y la vinculación con los datos biométricos que se realicen en las Oficialías del Registro Civil.

Dispone que esta información del registro podrá ser consultada y validada por dependencias gubernamentales, sector privado y financiero.

PAN, MC y PRD alertaron la violación al derecho a la identidad de las personas.

La panista María Elena Pérez Jaén señaló “Es trascendente que en el dictamen no se establezcan expresamente mecanismos de protección de datos personales, incluyendo los biométricos, para evitar el riesgo del robo de esta información que puede llevarse a cabo por personal con acceso a la base de datos como por agentes externos a través de la vulneración de los sistemas, lo que se conocer como hackeo”.

Por su parte, Braulio López Ochoa de MC, acusó: “Este dictamen permite que se recaben datos biométricos de todas las personas, no especificado, de todos los estados de la república para dárselos a la Secretaría de Gobernación, cuyo uso no se encuentra justificado y no garantiza la protección de nuestros datos... Ya lo dijo la Corte es inconstitucional que se soliciten datos biométricos de las personas sin que se especifique con qué fin estos serán utilizados”.

Pero el diputado de Morena, Julio Cesar Moreno defendió el espíritu de la nueva Ley General de Operaciones de los Registros Civiles, pues, será en beneficio de cerca de 127 millones de mexicanos que viven en el país y para 21millones de connacionales que residen en el extranjero.

¿De dónde sacan eso? Lo que dicen, si lo que se está, en este caso, pretendiendo, es que solo el gobierno tenga los datos biométricos y no como actualmente sucede de cualquier particular, los tiene, es decir, se pone orden por primera vez y se protege los datos biométricos de las y los ciudadanos”, apuntó el legislador de Morena.

Oposición acusa qu ley vioa facultades de entidades federativas.

En el debate la oposición también acusó que la ley viola facultades de las entidades federativas, pues el mandato de la Corte era homologar no establecer la estructura organizacional de los registros civiles estatales.

“Significa una clara intromisión del gobierno federal en funciones que corresponden a los gobiernos de los estados, bajo el pretexto de homologar procedimientos… provocará, seguramente que, en caso de controversia, otra vez el Poder Judicial nos enmiende la página”, puntualizó Humberto Aguilar diputado del PAN.

Se plantean que en el acta de nacimiento las personas además de nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento se identifiquen a través del género y no del sexo, se incluirá la Clave Única de Registro de Población y nacionalidades en caso de que se tenga otra distinta a la mexicana.

Las actas no solo se emitirán en español sino también legua indígena, preservado lo nombres o apellidos originarios y tradicionales.

La nueva Ley costa de 70 artículos y 13 transitorios

El dictamen se turnó al Senado para su validación.