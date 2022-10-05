Congreso presenta Ley Maple para regular pensiones de mascotas en CDMX

En el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), el diputado Roy Torres de Movimiento ciudadano presentó la iniciativa Ley Maple para regular establecimientos como estéticas, pensiones, hoteles y centros de entrenamiento para mascotas.

La llamada Ley Maple propone que las alcaldías de la CDMX regulen y verifiquen el funcionamiento de los prestadores de servicio, los obliguen a tener espacios adecuados y se hagan responsables de los animales de compañía que son encargados por sus dueños.

"Estamos presentando una iniciativa de reformas a la Ley de Protección a los Animales en la Ciudad de México, junto con algunos activistas y desafortunadamente familias que vivieron una mala experiencia en estos establecimientos de pensiones y guarderías para perros de entrenamiento para animales de compañía", explicó el legislador.

¿Cómo surge la Ley Maple?

La Ley Maple surge después de que un perro de raza Shiba Inu de ocho meses fue llevado a un campamento para su entrenamiento y poco sus cenizas fueron entregadas a sus dueños en una urna argumentando que maple murió tras una supuesta picadura de serpiente.

"Todo a partir de este caso emblemático que se dio en redes sociales del llamado Maple en donde lo regresaron en una urna, en cenizas y lo que estamos proponiendo hoy, desde el Congreso, es regular particularmente la prestación de servicios de estos establecimientos".

En la presentación estuvieron presentes Adriana, dueña de Maple; Nydia, dueña del perrito Mixtli; y Héctor, dueño de la gata Cata.