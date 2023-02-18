Ley Seca en Iztapalapa: ¿Cuándo y en qué colonias aplicará?
La Ley Seca en Iztapalapa, con motivo de los carnavales 2023, comienza a partir del sábado 18 de febrero y se extenderá hasta marzo en estas colonias.
La temporada de carnavales 2023 ya comenzó en el oriente de la Ciudad de México y con ello la Ley Seca en Iztapalapa, pero ojo porque esta medida solo aplicará en algunas colonias de la alcaldía, así como en diferentes fechas; checa, cuándo y dónde para que no te agarre de sorpresa.
De acuerdo con la alcaldía Iztapalapa, la temporada de carnavales 2023 dio inicio durante los primeros días del mes de febrero, por lo que para celebrar estas fiestas de manera consciente y garantizar la seguridad de todos los visitantes, se prohibirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
La Ley Seca en Iztapalapa inicio a partir de este sábado 18 de febrero y se extenderá hasta los últimos días del mes de marzo e incluso algunos de abril, de forma diferente para cada colonia. La medida contempla la suspensión de las actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas desde el primer minuto de la fecha signada fuera de los establecimientos permitidos.
¿Cuándo inicia la Ley Seca en Iztapalapa?
La suspensión de venta de bebidas alcohólicas en Iztapalapa se llevará a cabo conforme las fechas en la que se celebren los diferentes carnavales en la zona oriente de la CDMX, los cueles se encuentran agendados de la siguiente forma:
- Carnaval de Santa Martha Acatitla
Fecha: a partir del viernes 17, 18,19 y 20 de febrero y hatsa el 26 de marzo
Colonias que mantendrán la Ley Seca: Santa Martha Acatitla, El Edén, 1ra Ampliación Santiago Acahualtepec, Paraje Zacatepec, Unidad Habitacional Ermita Zaragoza 1, Pueblo Sebastián Tecoloxtitlán, Ampliación Santa Martha Acatitla.
- Carnaval de Santa María Aztahuacán
Fecha: sábado 18,19, 20, 21, 24, 25, 26 de febrero y 26 de marzo.
Colonias: Santa María Aztahuacán, Xalpa II, Citlalli, Unidad Habitacional Santa María Azlahuacán, Ejido Santa María Aztahuacán I, Ejido Santa María Aztahuacán II, Monte Albán, Paraje Zacatepec.
- Carnaval de Santa Cruz Meyehualco
Fecha: 3, 4, 5 y 6 de marzo.
Colonias: Santa Cruz Meyehualco, Reforma Política II, Lomas de Santa Cruz Meyehualco, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl I, Las Peñas, Las Peñas II, Unidad Habitacional Santa Cruz Meyehualco.
- Carnaval de San Sebastián Tecoloxtitlán
Fecha: 10, 11, 12 y 13 de marzo.
Colonias: San Sebastián Tecoloxtitlán, El Edén, Ampliación Santa Martha Acatitla sur, Paraje Zacatepec, Ejido Santa María Aztahuacán, Pueblo de Santa Martha Acatitla.
- Carnaval de San Andrés Tomatlán
Fecha: 12, 19 y 26 de marzo.
Colonias: San Andrés Tomatlán y Santa María Tomatlán.
- Carnaval de Santiago Acahualtepec
Fecha: 17, 18, 19 y 20 de marzo.
Colonias: Santiago Acahualtepec, Primera Ampliación Santiago Acahualtepec, Segunda Ampliación de Santiago Acahualtepec, Miguel de la Madrid, Lomas de Zaragoza, Unidad Habitacional Ermita Zaragoza I, Ixtlahuacan, Pueblo de Santa Martha Acatitla.
- Carnaval de San Lorenzo Tezonco
Fecha: 9, 16, 23 y 30 de abril.
Colonias: San Lorenzo Tezonco, Lomas de San Lorenzo I, El Rosario, Barrio San Lorenzo Tezonco, Barrio Guadalupe, U.H. Mirasoles, Lomas de San Lorenzo II.
- Carnaval en los 8 Barrios
Fecha: 21, 26 y 27 de febrero; y el 5, 6, 12, 13, 19, 20 y 26 de marzo.
Colonias afectadas: Barrio San Miguel, Barrio San Pedro, Barrio San Pablo, Barrio San Lucas, Barrio San Ignacio, Barrio la Asunción, Barrio Santa Bárbara I, Barrio Santa Bárbara II, Barrio San José, Guadalupe del Moral Progresista, Leyes de Reforma Primera Sección. Ampliación San Miguel, Granjas San Antonio, Santa Isabel Industrial, Ampliación Ricardo Flores Magón, Ricardo Flores Magón, El Manto, El molino, El Santuario.
#TomaNota: Según acuerdo publicado en la Gaceta Oficial CDMX, se SUSPENDEN las actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas los días abajo 👇 indicados, desde las 00:00 hasta las 23:59 h, en establecimientos mercantiles ubicados en el perímetro de las colonias: pic.twitter.com/pNzfQpBD2i— Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) February 18, 2023
¿En qué horario se dejará de vender alcohol en Iztapalapa?
De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley Seca en Iztapalapa comenzará a partir de las 00:00 y 24:00 horas de los días señalados, quedando prohibida la venta de bebidas alcohólicas en:
- Vinaterías
- Tiendas de abarrotes
- Supermercados con licencia para venta de vinos y licores
- Tiendas de autoservicio
- Tiendas departamentales
En caso de no cumplir con lo reglamentado por el Gobierno de México, las multas pueden ir desde los mil 882 pesos y hasta los 2 mil 687 pesos; además de ser arrestado y ser sancionado con trabajo comunitario.