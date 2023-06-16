Firman ley para cerrar oficinas de diversidad en universidades públicas de Texas

Todas las facultades y universidades de Texas financiadas por el Estado tendrán que cerrar sus oficinas de diversidad, equidad e inclusión en virtud de una medida promulgada por el Gobernador de Texas, Greg Abbott.

La ley se da en un momento en que se espera que el Tribunal Supremo estadounidense prohiba a finales de mes que las universidades en Texas tengan en cuenta la raza como factor en sus decisiones de admisión.

Según la nueva norma, firmada por Greg Abbott , cualquier universidad pública de Texas que no certifique que cumple la medida no podrá gastar los fondos estatales que se le asignen. Además, obliga a los funcionarios estatales a realizar cada dos años, hasta 2029, estudios para medir su impacto en los estudiantes desglosados por raza.

Con la ley firmada en Texas, se analizarán las tasas de solicitud, aceptación, matriculación, permanencia y graduación, junto con los promedios de calificaciones. La ley no explica los motivos de la realización de estos estudios.

Esta medida llega en un momento en que los críticos tachan los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión, de divisivos o antiblancos, mientras que sus defensores afirman que pueden ayudar a personas de distintos orígenes a aprender a trabajar juntas.

Texas está a la cabeza del país y garantiza que nuestros campus vuelvan a centrarse en la fuerza de la diversidad y promuevan un enfoque basado en el mérito, en el que las personas sean juzgadas por sus cualificaciones, habilidades y contribuciones. Brandon Creighton / Senador republicano

Para Paulette Granberry Russell, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Diversidad en la Educación Superior, la firma del proyecto de ley marcó una "triste ocasión para todos los estudiantes de las universidades públicas de Texas".

Russell agregó que todos los estudiantes, independientemente de su raza, se benefician de tener un cuerpo estudiantil diverso, y que su organización no dejaría de trabajar para que las universidades de Texas sean cada vez más accesibles e inclusivas.

Gov. Greg Abbott signed two bills into law on Wednesday that will alter major practices at Texas’ public colleges and universities, banning the use of diversity, equity and inclusion programs for employee hiring and codifying restrictions on tenure. https://t.co/pN8zMB1yOc — Houston Chronicle (@HoustonChron) June 15, 2023

Posiciones divididas en Texas por la diversidad

La discusión en Texas está dividida. Legisladores conservadores han afirmado por años que estos esfuerzos de promover la diversidad en las universidades públicas son intentos de adoctrinamiento. En 2020, el presidente de la época, Donald Trump, calificó los cursos de sensibilización racial como "propaganda antiestadounidense".

La lucha no sólo se quedó en el ámbito académico, sino que también pasó al federal. Trump emitió una orden, ese año, para prohibir que este tipo de formación se realizara en las agencias federales.

Por otra parte, las iniciativas de diversidad, igualdad e inclusión en Texas, han probado que los estudiantes universitarios expuestos a una mayor diversidad, tienen niveles más altos de conciencia cultural y participación política.

En este sentido, expertos han dicho que estas son medidas favorables para reducir la desigualdad fomentando el multiculturalismo.