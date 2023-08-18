CJEF rechaza resolución de ministro de detener distribución de libros de la SEP en Chihuahua

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) afirma que es improcedente la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, quien ordenó detener la distribución de libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chihuahua.

A través de un comunicado de prensa, se destacó que la CJEF impugnó la resolución del ministro, pues "ordenó dejar sin libros de texto, por tiempo indefinido, a los estudiantes de nivel básico en todo el estado de Chihuahua, lo cual viola los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución".

#ComunicadoPresidencia



Ante atropello de ministro Aguilar y gobernadora de Chihuahua, @SCJN debe rescatar el derecho a la #educación gratuita para la infancia.



De no ser revocada, la decisión causará daño irreversible a cientos de miles de estudiantes chihuahuenses al impedir… pic.twitter.com/1lyM6wNr5d — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 18, 2023

Controversia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para evitar la distribución de libros de texto de la SEP

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, interpuso una controversia constitucional por los errores e ideología plasmados en el material de la dependencia educativa. Así lo anunció en días pasados: “No se distribuirán en el estado, se realizarán nuevos materiales estatales y se considera retornar a las ediciones anteriores de los libros de texto, ya que los niños no se quedarán sin estudiar el próximo ciclo escolar”.

Agradezco el respaldo de mis compañeros gobernadores de Acción Nacional @TereJimenezE @MauVila @diegosinhue @makugo integrantes de @GOAN_MX en esta lucha por una educación de calidad en el Estado de Chihuahua. Seguiremos defendiendo a nuestras niñas y niños, asegurando que tengan… https://t.co/uw3SuLh9Gh — Maru Campos (@MaruCampos_G) August 17, 2023

En ese sentido, la presidencia destacó que el ministro Aguilar Morales debió negar la medida cautelar porque el gobierno de Chihuahua confesó que el material ya está en posesión de las autoridades educativas del estado y debe de distribuirlos.

"Por la grave violación de los derechos fundamentales de los estudiantes de educación básica en el estado de Chihuahua, la CJEF solicitó que los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN asuman la responsabilidad de ordenar la inmediata distribución de los libros de texto para garantizar el derecho a la educación de los infantes en la entidad", se señaló.

El pasado 14 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a no estar de acuerdo, respetaría la decisión de Chihuahua sobre no distribuir los libros de texto de la SEP.

“Qué vamos a hacer, respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo federal la elaboración y distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional. Pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua”, señaló.