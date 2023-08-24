AMLO acepta que hay errores en libros de texto de la SEP, pero no tantos

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que serán utilizados para el próximo inicio de clases tenían errores.

Ante esto, el mandatario reconoció que sí tienen errores, pero no tantos como los del pasado. “Si he revisado, todos, errores, muy pocos, errores en algunos casos ortográficos, pero hay aclaraciones, se ha mejorado mucho, tienen muchísimos menos errores que los libros (anteriores)”.

¿Hay ideología comunista en los nuevos libros de la SEP?

Ante la pregunta de si existe ideología comunista en los libros de texto de la SEP, el mandatario contestó que solamente hay referencias, como es el caso de un poema: "Pero hay referencias también al catolicismo y al nazismo".

Señaló que lo que tiene que ver con comunismo está en una explicación sobre los movimientos guerrilleros en México y es una historia de las luchas sociales en el país.

“Pero no hay nada, además es el libro que hace un recuento, de las luchas sociales, es para maestros, es un referente de los maestros… Creo que les molestó mucho un texto de Armando Bartra y que habla de la transformación, pero no hay nada, nada absolutamente”, mencionó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que tras revisión a libros de texto gratuito encontró algunos errores pic.twitter.com/2sULaAJzP4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 24, 2023

¿Qué errores hay en los nuevos libros de texto de la SEP?

La tarde del pasado martes 8 de agosto se lleva a cabo la conferencia sobre libros de texto de la SEP, en ese sentido, la dependencia admitió que sí existen errores en los libros de texto, aunque negó que sean más de 20.

Uno de los errores más notorios es el de la fecha de nacimiento de Benito Juárez, en el libro “Nuestros Saberes” para alumnos de tercer grado se cambió la fecha de nacimiento de uno de los políticos más importantes de la historia del país.

A pesar de que el libro de texto de la SEP menciona que la fecha de nacimiento del “Benemérito de las Américas” es el 18 de marzo, en realidad es tres días después, es decir, el 21 de marzo.