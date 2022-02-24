Líderes del G7 condenan invasión de Rusia a Ucrania

Los líderes del G7 condenaron la decisión del presidente Vladimir Putin de invadir Ucrania y advirtieron que presentarán sanciones económicas y financieras severas contra Rusia, las cuales se tomaron en coordinación con los siete mandatarios que conforman al G7.

El grupo del G7 culpó a Vladimir Putin de reintroducir la guerra en el continente europeo y de provocar una crisis que amenaza el orden internacional “basado en las normas, con ramificaciones que van mucho más allá de Europa”, expresaron los mandatarios de los siete países más industrializados del mundo.

"Se ha colocado en el lado equivocado de la historia", dijeron los líderes en la declaración publicada por Alemania.

También condenaron al presidente de Rusia por negarse a participar en el proceso diplomático sobre las cuestiones relacionadas con la seguridad europea, a pesar de las reiteradas ofertas hechas por los países pertenecientes al G7, la Unión Europea y la OTAN.

"Estamos unidos con nuestros socios, incluida la OTAN, la UE y sus estados miembros, así como con Ucrania, y seguimos decididos a hacer lo que sea necesario para preservar la integridad del orden internacional basado en reglas".

|Reuters

Los líderes del G7 informaron de manera conjunta que apoyan el compromiso y la coordinación coherentes y constructivos entre los principales productores y consumidores de energía para lograr un suministro energético mundial estable y que estaban dispuestos a actuar para hacer frente a posibles interrupciones.

¿Qué es el G7 y qué países lo conforman?

G7 es la abreviatura de Grupo de los 7, una organización que reúne a siete de las economías más grandes del mundo. Los países que pertenecen al G7 son: Francia, Alemania, Canadá, Japón, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.

Rusia también pertenecía al grupo, que hasta 2014 era llamada G8, sin embargo, Moscú fue suspendido indefinidamente cuando Vladimir Putin se anexó Crimea, y lo acusaron de violar las fronteras de un país europeo.

Los países miembros del G7 se reúnen cada año en una cumbre para tratar temas urgentes, principalmente de seguridad y economía internacional.

