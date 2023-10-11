“Lidia” deja un muerto a su paso por Nayarit, cayó un árbol sobre su auto

En el estado de Nayarit, el huracán "Lidia" ya cobró la vida de una persona, autoridades de seguridad en el estado señalaron que fue debido a la caída de un árbol encima de un vehículo.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera La Cruz de Huanacaxtle a Punta de Mita a la altura del kilómetro 7 en el municipio de Bahía de Banderas.

Las autoridades detallaron que la caída del árbol dejó al conductor y a un acompañante atrapados en el interior de su auto, cobrando la vida del conductor.

El área fue resguardada debido a que durante su caída, el árbol arrastró cables de alta tensión que siguen con energía, por lo que las labores se prolongaron.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez Martínez confirmó la muerte de un hombre que iba conduciendo una camioneta, sobre la carretera Punta de Mita, en el municipio de Bahía de Banderas.

Reportan otra muerteen Nayarit ajena a "Lidia"

El funcionario refirió que hubo otra persona fallecida, en Guayabitos, pero no se relaciona con los efectos del huracán, ya que desde la mañana se buscaba a esta persona, quien presuntamente, bajo los efectos del alcohol se introdujo al mar y se desconocía su ubicación.

Por su parte, el comandante de la treceava región militar en Nayarit, Francisco Miguel Aranda Gutiérrez informó que fueron evacuadas 54 personas; 10 en Compostela, y 44 en Amatlán de cañas, debido a que se encontraban en zonas de riesgo por inundación o deslaves.