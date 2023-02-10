Linchan a 2 presuntos asesinos en un poblado de Ecuador

Dos personas fueron linchadas en Latacunga, Ecuador, presuntamente las víctimas eran dos asesinos que intentaron matar a un ciudadano, por lo que fueron golpeados y quemados por los habitantes del lugar.

En algunos videos compartidos en redes sociales, se pudo ver a varios habitantes golpeando con palos a uno de los supuestos asesinos. De acuerdo con la policía, en el lugar encontraron un arma de fuego y municiones que presuntamente les pertenecían a los linchados.

Geovani Maldona, jefe de la Policía local, indicó que los dos asesinos fueron golpeados, rociados con gasolina y luego incendiados en la plaza principal de la comunidad de Planchaloma, en Ecuador.

“Dos personas retenidas, posiblemente extranjeras, quienes presuntamente habrían intentado atentar contra la vida de un ciudadano residente de la parroquia Toacaso” indicó Maldonado.

🇪🇨 Dos delincuentes de nacionalidad extranjera fueron incinerados luego de atacar al dueño de una gasolinera con un revolver, al ver que el arma no detonó salieron en precipitada carrera siendo atrapados por los ciudadanos de la parroquia Toacazo, en Cotopaxi #Ecuador — El Blog del Narco (@narcoblogger) February 10, 2023

Policía intenta rescatar cuerpos de asesinos linchados

Al conocer lo sucedido, los policías acudieron al lugar de los hechos para rescatar a los retenidos; sin embargo, no lo lograron ya que los ciudadanos no permitieron a las autoridades realizar su labor.

Alex Toapanta, presidente del movimiento indigena de Cotopaxi, dijo no estar de acuerdo con lo sucedido y acotó que las bases de las organizaciones que pertenecerían al movimiento indígena respetan la vida y no participaron en el linchamiento.

"La vía de acceso a la comunidad se encontraba cerrada con varios vehículos y los del sector indicaron que la policía nacional no puede ingresar de tal manera que no se pudo obtener ningún tipo de información ni conocer el estado de salud o el estado de estas personas", dijo Alex.

Las autoridades lograron recuperar los cuerpos de los supuestos asesinos después de dos horas, cuando los habitantes los abandonaron en la calle ya sin vida, por lo que fueron trasladados directamente a la morgue de Ecuador. No hubo personas detenidas por lo sucedido.

