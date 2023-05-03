Sheinbaum presenta avances de Línea 12 del Metro CDMX a dos años de la tragedia

Este miércoles 3 de mayo del 2023, se cumplen dos años de la tragedia del colapso de la Línea 12 del Metro CDMX, ante esto, la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer los avances que se tienen.

"Hoy como ustedes saben se cumplen dos años del trágico accidente de la Línea 12, como nos comprometimos desde el primer día, hemos estado atendiendo a las víctimas, con un número grande de servidores públicos", destacó Claudia Sheinbaum.

Hay 117 acuerdos reparatorios tras tragedia en Línea 12 del Metro CDMX

Claudia Sheinbaum anunció que hay 117 acuerdos reparatorios de familias que lo han pedido con la Fiscalía General de Justicia capitalina. Algunos de ellos fueron apoyados con becas para sus hijos e incluso con viviendas. En ese sentido, afirmó que las empresas constructoras llegaron al acuerdo de dar apoyos económicos a las víctimas; sin embargo, destacó que hay 12 familias a la espera de acuerdos.

Recordó que el juicio de la tragedia de la Línea 12 del Metro CDMX sigue en la Fiscalía. En ese sentido, respaldó a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía, y aclaró que tiene plena confianza.

Avances en la reparación de la Línea 12 del Metro CDMX

La jefa capitalina dio a conocer que, en el sentido de la reparación de la Línea 12 del Metro CDMX, fue reparado el tramo subterráneo y el tramo elevado tiene aproximadamente el 30% de avance. Reiteró que cada semana se estará informando sobre los trabajos que se realizan.

La parte donde no está tan alto se prevé que se termine de reconstruir cerca del inicio del segundo semestre de este mismo año 2023.

"Cuando ocurre el accidente, aparte de lo primero que teníamos que hacer que era atender a las víctimas, lo siguiente era ver las condiciones de la Línea, ahí se formó un equipo especial, el Comité Técnico Asesor", aseveró Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum defendió que su gobierno siempre dio la cara y atendieron a las víctimas tras el accidente y buscará que la Línea 12 trabaje en beneficio de los ciudadanos.

